Samsung partage sa vision de la tranquillité d’esprit dans le cadre de la Connected Device Experience au CES 2023

Samsung Electronics Co., Ltd. a partagé, durant CES 2023, sa vision d’un monde plus calme et connecté où les technologies avancées peuvent améliorer la vie des utilisateurs grâce à des expériences technologiques plus intelligentes. Samsung et ses principaux partenaires se sont réunis lors d’une conférence de presse au CES® 2023 pour discuter en détail de la manière dont ils prévoient de construire un monde connecté tout en contribuant à un avenir plus durable.

Jong-Hee (JH) Han est vice-président, CEO et responsable de DX (Device eXperience). La stratégie discutée lors de la conférence de presse illustre la volonté de Samsung de ramener un peu de calme dans la vie quotidienne de chacun grâce à des applications et des technologies intelligentes. Samsung en fait une réalité en connectant les produits de manière transparente et en concevant des produits qui rendent l’utilisation quotidienne de la technologie plus durable.

« Nous reconnaissons que notre vision est grande, déclare le CEO JH Han. Il s’agit de résoudre des problèmes actuels réels et de comprendre les besoins et les désirs des consommateurs à l’avenir. Cela prendra du temps, de l’innovation et de la collaboration, mais nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Nous avons déjà commencé. »

Samsung intègre la durabilité à tous les niveaux

Pour relever les défis permanents de notre planète, Samsung explique comment elle continue à donner la priorité à l’environnement en combinant des objectifs de durabilité, une conception innovante des produits et des partenariats stratégiques. Ainsi, à partir de 2050, toutes les entités Samsung couvriront leurs besoins en électricité avec des énergies renouvelables et leurs émissions de carbone seront nulles. À plus court terme, la division DX passera à 100 % d’énergie renouvelable d’ici à 2027 et n’émettra pas de carbone d’ici à 2030.

Dans le cadre de ses objectifs en matière de durabilité, Samsung a expliqué comment l’Everyday Sustainability (la durabilité quotidienne), qui consiste à intégrer des caractéristiques de durabilité dans les produits et services les plus populaires de l’entreprise, contribuera à un environnement plus sain. Il s’agit notamment de savoir comment créer des produits plus durables grâce à une conception innovante en termes de matériaux et d’efficacité énergétique.

« En intégrant la durabilité dans l’expérience des produits, nous et les nombreuses personnes qui utilisent nos produits dans le monde entier pouvons contribuer à une planète plus saine, a déclaré Inhee Chung, vice-présidente de Corporate Sustainability chez Samsung. En conséquence, certains de nos produits les plus populaires sont désormais aussi les plus durables. »

Samsung a annoncé que nombre de ses téléviseurs et smartphones sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, notamment du plastique recyclé provenant de filets de pêche mis au rebut. En utilisant des appareils électroménagers, des solutions de mémoire et des puces de réseau radio 5G Samsung, les clients peuvent économiser de l’énergie. En outre, SmartThings Energy et AI Energy Mode de Samsung aident également les consommateurs à économiser de l’énergie et des coûts tout en réduisant leur impact climatique global.

Samsung a également partagé le podium avec Patagonia, un leader mondial de l’habillement de plein air, pour expliquer leur collaboration dans la lutte contre les microplastiques, ces minuscules particules souvent présentes dans les vêtements et qui finissent dans les océans, les lacs et les rivières par le biais de la lessive. Vincent Stanley, Director of Philosophy chez Patagonia, a parlé, lors de la conférence de presse de Samsung, d’une nouvelle technologie de lavage que les deux entreprises ont mise au point ensemble : le Less Microfibre Cycle1. Ce système est actuellement intégré aux lave-linge Samsung et permet de réduire les rejets de microplastiques. En conséquence, 54 %2 de microplastiques en moins sont rejetés dans l’océan après le lavage. À l’instar du Less Microfibre Cycle, Samsung et Patagonia ont récemment mis au point le Less Microfibre Filter3, qui réduit les émissions de microplastiques en empêchant les particules de pénétrer dans l’océan via l’eau évacuée à la fin du lavage.

Parallèlement, James Kwon, Product Manager ENERGY STAR pour Consumer Electronics, a annoncé à l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) que l’expérience de la maison connectée de Samsung avec SmartThings est le premier système de gestion de l’énergie de la maison intelligente destiné au marché de masse à être certifié ENERGY STAR SHEMS. Samsung continue également à collaborer avec diverses parties prenantes sur différents projets de durabilité. Par exemple, Samsung s’est associé au Carbon Trust et à d’autres leaders technologiques pour développer la première spécification du secteur pour mesurer, comptabiliser et rendre neutres en termes de CO2 les émissions des appareils connectés pendant leur utilisation par le client.

Une maison connectée et une vie connectée basées sur la commodité

Samsung a des projets ambitieux pour améliorer le monde connecté d’aujourd’hui et de demain. Lors de la conférence de presse, Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, a souligné comment SmartThings Home Monitor et SmartThings Pet Care optimisent cette expérience en surveillant et en fournissant des notifications pour tout ce qui est inhabituel, pour les personnes et pour les animaux de compagnie. Pilotés par la Samsung Smart TV, ces services sont des exemples des nombreuses façons dont Samsung et la plateforme connectée SmartThings créent une maison encore plus “intelligente”.

Une partie de cette vision consiste à accroître l’interopérabilité, en veillant à ce que les clients puissent connecter un plus grand nombre de leurs appareils, qu’ils appartiennent à Samsung ou à une marque partenaire. Alors que l’industrie cherche à porter la compatibilité à un nouveau niveau avec la “Matter smart home standard”, Samsung a déclaré qu’elle rejoignait la philosophie pour renforcer la collaboration avec les partenaires. SmartThings a été l’une des premières marques à utiliser Matter et Samsung est l’un des cofondateurs de la Home Connectivity Alliance (HCA).

Samsung a également annoncé la dernière innovation en matière de maison intelligente lors de la conférence de presse du CES avec la SmartThings Station : il s’agit du premier produit pour lequel le support Matter est intégré dès le départ. C’est un nouveau moyen pratique de donner le coup d’envoi des expériences SmartThings à la maison et de faciliter la connexion avec les appareils connectés. La SmartThings Station transforme le chargeur sans fil en un hub domestique intelligent qui peut modifier de manière transparente l’état de votre maison par une simple pression sur un bouton4.

L’accent mis sur les “expériences connectées” a également donné lieu à de nouvelles collaborations, notamment l’annonce d’une collaboration de grande envergure avec Philips Hue. Jasper Vervoort, vice-président senior et directeur général de Philips Hue, a évoqué une nouvelle façon de synchroniser le contenu des téléviseurs Samsung avec l’éclairage Philips Hue grâce à l’application Philips Hue Sync TV. Il peut être téléchargé depuis l’app store sur les téléviseurs Samsung. C’est le premier moyen de synchroniser l’éclairage et le contenu d’un téléviseur Samsung sans matériel supplémentaire.

Aujourd’hui, les appareils sont plus connectés que jamais. C’est pourquoi Samsung a également abordé la question de la sécurité et de la protection de la vie privée et la manière dont l’innovation dans ces domaines sera la clé d’un écosystème d’appareils connectés. L’entreprise fait passer la sécurité des appareils à un niveau supérieur avec Samsung Knox Matrix. Les données confidentielles pourront ainsi être transférées facilement et en toute sécurité d’un appareil à l’autre grâce à un contrôle mutuel multicouche, rendu possible par la technologie blockchain privée.

L’expérience connectée s’étend également aux déplacements domicile-travail. Marcus Futterlieb, de Harman, a révélé que Samsung et Harman prévoient d’apporter un nouveau niveau d’intelligence, de personnalisation et de commodité à l’expérience en habitacle (ICX). Au cœur de ce dispositif se trouve le système Harman Ready Care, qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour recueillir des informations sur la fatigue et la distraction du conducteur, par exemple, afin de proposer des interventions personnalisées pour réduire les risques et améliorer le bien-être du conducteur.