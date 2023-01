Lancement du nouveau HUAWEI nova Y61 en Tunisie, le fringant smartphone doté d’une triple caméra AI 50MP

Huawei Consumer Business Group annonce le lancement du HUAWEI nova Y61, le plus récent smartphone de la série HUAWEI nova Y. De ses caractéristiques les plus pratiques, comme sa technologie d’appareil photo, à son design pimpant, en passant par sa longue autonomie, son chargement rapide, son expérience utilisateur fluide et sa qualité fiable, le HUAWEI nova Y61 construit une expérience utilisateur qui fusionne technologie et mode.

Le HUAWEI nova Y61 sera disponible le 14 janvier 2023 en Tunisie dans les couleurs Midnight Black, Sapphire Blue et Mint Green sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les détaillants certifiés.

Une expérience utilisateur axée sur le confort et un design de premier ordre

Le HUAWEI nova Y61 est conçu avec une finition à effet d’étoile. Lorsqu’ils sont placés sous la lumière, les panneaux arrière brillent de façon exquise et nous rappellent une galaxie lumineuse, nous ramenant à la lointaine fondation du temps où les étoiles et les univers sont nés. Parallèlement, la conception structurelle du smartphone s’inspire de l’architecture moderne. En plus de son concept de design grandiose, les rebords délicats mais minimalistes donnent à l’appareil une touche de modernité. Les surfaces proportionnées de part et d’autre du cadre central rendent le corps global suffisamment fin pour permettre une prise en main confortable et aisée, et reste exempt d’empreintes digitales.

La lumière et l’ombre s’écoulent en douceur autour des trois lentilles arrière du HUAWEI nova Y61. Les trois lentilles sont désormais intégrées dans une structure plus plate et plus délicate et sont disposées élégamment en triangle, créant ainsi un équilibre visuel épuré et mieux conçu que jamais.

Le HUAWEI nova Y61 est un smartphone fin qui a la taille parfaite pour une utilisation quotidienne. Les utilisateurs peuvent également déverrouiller leur téléphone à l’aide d’un bouton d’alimentation sûr mais aussi pratique et activé par l’empreinte digitale.

Bien que de taille réduite, le bouton d’alimentation latéral peut détecter avec précision votre empreinte digitale et déverrouiller votre téléphone avec une simple clique.

Découvrez le HUAWEI nova Y61 dans trois nouvelles couleurs inspirées de l’univers et de la nature. Qu’il s’agisse d’une couleur vive et fraîche ou d’une couleur sombre et élégante, vous pourrez choisir parmi une variété de couleurs pour une déclaration personnelle audacieuse. ‘’Midnight Black’’ est inspiré d’un ciel nocturne tranquille rempli d’étoiles ; ‘’Sapphire Blue’’ rappelle la pierre précieuse que l’on voit souvent sur les vêtements royaux et glamour ; ‘’Mint Green’’ est un vert pastel léger inspiré des couleurs de la nature.

Améliorez l’expérience de l’appareil photo de votre smartphone grâce à la triple caméra AI 50MP

L’un des principaux atouts du HUAWEI nova Y61 est sa triple caméra AI de 50MP. Les trois objectifs arrière sont dirigés par l’appareil photo principal de 50 Mpx, ce qui vous permet de prendre des photos haute résolution avec des détails très clairs et une luminosité idéale. Le deuxième objectif arrière est la caméra de profondeur de 2 Mpx. La caméra de profondeur fonctionne en tandem avec la caméra principale de 50 Mpx pour produire des photos à l’ouverture bien éclairée qui mettent en évidence le sujet et ses caractéristiques en toute clarté, enrichissant les couches de la capture d’image, et créant un arrière-plan bokeh qui ne contrastera pas trop fortement avec le sujet principal de la photo. Enfin, le troisième objectif serait la caméra macro de 4 cm, qui permet aux utilisateurs d’explorer le monde microscopique au-delà de leur perception.

• Super Night Shot

Le HUAWEI nova Y61 prend en charge la fonction Super Night Shot, qui vous permet de capturer de superbes paysages de nuit sans trépied. Super Night Shot adopte un algorithme de réduction du bruit multi-image, qui permet de mieux supprimer les hautes lumières. En plus de cela, Super Night Shot peut capturer jusqu’à 6s d’obturation, ce qui permet une exposition plus longue.

• AI Snapshot

Le HUAWEI nova Y61 dispose également d’une fonction AI Snapshot, qui détecte intelligemment les mouvements grâce à l’algorithme de détection de scène de Huawei. L’obturateur infaillible de l’appareil photo s’adapte à la vitesse d’obturation et fige automatiquement le moment du mouvement. Cela vous évitera d’avoir à apprendre de nouvelles techniques pour de telles prises de vue. Que vous photographiez vos animaux de compagnie en mouvement, des sports ou des enfants en train de courir, vous pouvez désormais figer ce moment dans le temps et capturer un souvenir précieux sans hésitation.

• Divers modes de photographie

La caméra arrière est également dotée d’une fonction Slow Motion, qui peut être utilisée de manière créative, notamment pour les créateurs de contenu qui souhaitent filmer des vidéos de cuisine, ou des moments précieux lors d’un événement sportif ou d’un concert. L’appareil photo est également conçue avec Master AI, qui peut identifier intelligemment des objets et des scènes spécifiques, optimiser la couleur et la luminosité, et réaliser de meilleures photos basées sur la scène dans différentes scènes, notamment le portrait, la nourriture, le lever/coucher du soleil, la neige, etc.

HUAWEI Super Charge de 22,5 W pour tous vos besoins en matière de travail et de divertissement mobiles

Le HUAWEI nova Y61 est alimenté par une batterie de 5000mAh, qui peut supporter une utilisation intensive sans souci. Avec 9,5 heures de jeu, 25 heures d’appels téléphoniques, 13,5 heures de navigation sur Internet et 13,3 heures de streaming vidéo.

En outre, la HUAWEI Super Charge de 22,5W permet de charger le smartphone beaucoup plus rapidement que les produits concurrents du même segment. Le HUAWEI nova Y61 dispose également d’un assistant intelligent de capacité de la batterie. Grâce à l’algorithme de détection intégré, il peut détecter intelligemment la capacité de la batterie, identifier l’état de la batterie et envoyer des rappels de capacité de batterie aux consommateurs.

Écran HD+ de 6,52 pouces

Le HUAWEI nova Y61 est doté d’un écran de 6,52 pouces d’une résolution de 1600 x720p avec HD+ intégré. En plus d’une expérience de visualisation haute définition, les utilisateurs peuvent également profiter de l’écran du téléphone avec des fonctionnalités telles que le contrôle tactile 8x ultra haute résolution. Les utilisateurs peuvent profiter de l’expérience tactile TP avec une précision au niveau du pixel et une expérience tactile plus fluide. En outre, le Dimming Master intelligent peut également enregistrer les préférences de l’utilisateur en matière de gradation dans des environnements à faible luminosité et à forte luminosité et générer des points de référence pour leurs préférences. Le niveau de luminosité préféré de l’utilisateur est enregistré une fois, et lorsque l’utilisateur se trouve à nouveau dans le même environnement sombre ou lumineux, il peut automatiquement s’ajuster à sa valeur préférée.

Vivez de manière plus intelligente et plus efficace avec l’EMUI 12 Seamless AI Life

HUAWEI nova Y61 prend en charge la technologie Super Device, qui permet une connectivité sans faille d’un simple glissement de bouton, et qu’est compatible avec des produits tels que les smartwatches, les bracelets et les freeBuds. Les utilisateurs peuvent également activer le mode simple pour obtenir des polices de caractères plus grandes, des icônes plus grandes et un volume plus fort, trois fonctionnalités qui permettent une plus grande accessibilité. Cette fonctionnalité aidera les utilisateurs d’un certain âge qui essaient de suivre la technologie moderne et souhaitent une expérience utilisateur plus simplifiée et plus facile à utiliser. L’activation des widgets de service peut également aider les consommateurs à configurer des divers widgets et des différentes pages en fonction de leur style de vie et de leurs besoins, en adaptant l’expérience du smartphone pour une utilisation plus facile et plus efficace.