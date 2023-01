Samsung inaugure une nouvelle ère dans le domaine des écrans avec les séries 2023 Neo QLED, MICRO LED et OLED

Samsung a dévoilé la gamme Neo QLED, MICRO LED et OLED en prélude du CES 2023. La gamme de cette année comprend des produits avancés et innovants, axés sur une connectivité accrue et des expériences personnalisées.

L’offre élargie de Samsung, avec une technologie plus intuitive que jamais, aide les utilisateurs à créer leurs propres expériences. Grâce à la plateforme SmartThings, il sera encore plus facile cette année d’intégrer plusieurs appareils dans un seul et même écosystème.

« En 2023, nous voulons offrir aux consommateurs non seulement une qualité d’image exceptionnelle, mais aussi une expérience holistique et haut de gamme adaptée à ce dont ils ont besoin et à ce qu’ils veulent dans une maison connectée, a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif du Visual Display Business chez Samsung Electronics. Avec SmartThings, notre technologie avancée est transparente et intuitive, rendant la vie plus durable, plus accessible et plus agréable au quotidien. »

Des expériences haut de gamme et connectées avec le Neo QLED

La dernière gamme de téléviseurs Neo QLED 8K et 4K de Samsung offre aux consommateurs des options haut de gamme pour répondre à tous les besoins. La qualité d’image Neo QLED est rendue possible grâce au processeur Neural Quantum avancé de Samsung, qui prend en charge la Quantum Mini LED TV avec un traitement 14 bits et le AI-upscaling. Ainsi, des fonctions telles que Shape Adaptive Light Control et Real Depth Enhancer Pro garantissent une image tridimensionnelle et réaliste.

Les téléviseurs Neo QLED 2023 de Samsung offrent plus qu’une image réaliste : les téléviseurs sont dotés d’une dalle haute résolution. En outre, l’algorithme exclusif de Samsung pilote la nouvelle technologie Auto HDR Remastering. Il utilise la technologie AI deep learningpour analyser et appliquer en temps réel des effets HDR (High Dynamic Range) au contenu SDR (Standard Dynamic Range), scène par scène, afin de rendre le contenu SDR plus brillant et plus éclatant.

Il ne sera plus nécessaire d’acheter un dongle SmartThings distinct pour connecter et contrôler les appareils Zigbee et Thread. En effet, en 2023, le module monopuce SmartThings Zigbee & Matter Thread sera intégré directement dans les produits Samsung. Et pour une expérience ultime en matière d’appareils connectés, SmartThings synchronise automatiquement les appareils. Non seulement les appareils Samsung sont connectés, mais aussi les appareils tiers et les appareils IoT.

Plus d’options d’affichage avec MICRO LED et Samsung OLED

La gamme Samsung MICRO LED pour 2023 propose de nouveaux modèles qui offrent aux consommateurs un large éventail d’options pour une expérience d’affichage inégalée. Grâce à sa nature modulaire, MICRO LED n’est pas lié par la forme, la proportion et la taille, ce qui le rend entièrement personnalisable selon vos besoins. L’écran est dépourvu de bordures, ce qui rend la frontière entre l’écran et la réalité transparente, quelle que soit la configuration.

La gamme OLED 2023 de Samsung offre encore plus de possibilités de visualisation avec des modèles de 55, 65 et 77 pouces. La dernière série d’OLED de Samsung est dotée de la technologie Quantum Dot développée pour les Neo QLED et des processeurs Neural Quantum de Samsung. Cela préserve les points forts de la technologie OLED, tout en améliorant les limites de la luminosité et de la reproduction des couleurs.

La gamme élargie comprend un taux de rafraîchissement de 144 Hz et toutes les fonctions intelligentes de Samsung. Pour la première fois, les OLED de Samsung sont dotés de la certification FreeSync Premium Pro d’AMD, pour une expérience de jeu ultime sur OLED.

Enfin, Samsung TV Plus est désormais disponible sur l’ensemble de la gamme Smart TV. Le service de télévision gratuite avec publicité (FAST) et de vidéo à la demande propose plus de 1 800 chaînes dans le monde entier. Le service dispose de plus de 50 chaînes propriétaires, atteignant 24 pays et 465 millions d’appareils dans le monde. C’est gratuit et vous n’avez besoin d’aucun téléchargement, abonnement ou appareil supplémentaire.

Gaming Samsung

En 2023, les mises à niveau vers la GameBar 3.0 avec MiniMap Sharing et Virtual Aim Point offrent une expérience améliorée pour tous les types de gamers. Le MiniMap Sharing permet aux joueurs de voir la mini-carte de leur jeu en un coup d’œil sur n’importe quel écran. Virtual Aim Point, conçu pour les jeux de tir à la première personne (FPS), vous permet de voir plusieurs viseurs dans chaque jeu pour un tir parfait.

Passez à la vitesse supérieure en matière de lifstyle grâce à une gamme complète de téléviseurs et de nouvelles fonctionnalités

Les besoins des gens changent constamment. C’est pourquoi Samsung dévoile de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités pour faire passer l’expérience utilisateur au niveau supérieur.

• The Premiere 8K : En 2023, Samsung présentera une nouvelle version de son projecteur laser, The Premiere 8K. La gamme de projecteurs à focale ultra-courte s’enrichit désormais d’un modèle 8K, qui vous offre le même écran ultra-large dans une résolution encore plus élevée. Avec une taille d’écran maximale de 150 pouces.

• The Freestyle avec Smart EDGE Blending : The Freestyle est l’appareil flexible par excellence qui vous permet de regarder n’importe quoi où vous voulez. En 2023, vous bénéficierez de la nouvelle fonction Smart EDGE Blending, qui vous permet de regarder du contenu dans une configuration 21:9 à l’aide de deux appareils Freestyle sans réglages manuels.

• Personnalisez votre interface utilisateur et vos accessoires : En 2023, Samsung place la personnalisation encore plus au cœur de The Frame. L’Art Store amélioré vous offre une expérience comme si vous vous promeniez dans un musée. Autre nouveauté : le cadre métallique de couleur “Sand gold”, qui donne à The Frame un aspect luxueux. Le support mural et le support à rotation automatique vous permettent de faire pivoter le téléviseur pour une expérience visuelle verticale. Ou comment regarder l’œuvre d’art de la Mona Lisa à la verticale.

Qualité audio améliorée grâce à l’IA

Une expérience visuelle de premier ordre n’est complète qu’avec un son immersif. Bien que les téléviseurs Samsung soient équipés de haut-parleurs intégrés, il existe également des barres de son puissantes pour offrir une expérience cinématographique.

• AI Sound Remastering : En 2023, le téléviseur phare et la barre de son de Samsung sont équipés de la fonction Sound Remastering, qui utilise l’intelligence artificielle pour remastériser chaque objet sonore afin que les voix soient claires, enveloppent les sons ambiants et que chaque composant ait le bon volume.

• Barres de son innovantes : La barre de son phare, la HW-Q990C, offre un son 11.1.4 canaux prenant en charge Dolby Atmos. La HW-S800B ultrafine produit un son immersif puissant en Dolby Atmos à partir d’un appareil 3.1.2 canaux qui ne fait que 40 mm de haut et 38 mm de profondeur. La barre de son peut être placée facilement près de n’importe quel téléviseur et offre toujours un son clair avec des basses puissantes.

• Q-Symphony : Q-Symphony apporte l’harmonie entre le téléviseur et la barre de son. L’appareil offre un son évolué pour lequel la barre de son utilise l’unité de traitement neuronal du téléviseur pour analyser les signaux audio et régler parfaitement chaque son.

Ces caractéristiques et dispositifs audio offrent une expérience visuelle complète. Les appareils Samsung de 2023 seront ainsi les plus connectés, les plus puissants et les plus personnalisables, pour un écosystème d’appareils personnalisés ultime.

Plus durable chaque jour avec les écrans Samsung

Conformément à sa dernière stratégie de développement durable annoncée en 2022, Samsung travaille constamment avec ses partenaires et ses clients pour être plus respectueux de l’environnement. Par conséquent, la durabilité joue un rôle important à chaque étape, qu’il s’agisse de rendre le processus de fabrication plus efficace, de réduire les emballages ou de modifier la façon dont les gens utilisent leurs produits.

• Matériaux recyclés : Pour la gamme 2023, Samsung remplace 20 % des pièces utilisées pour la télécommande SolarCell par du plastique recyclé provenant des océans. De plus, les principaux composants de la carte d’alimentation sont fabriqués à partir de canettes d’aluminium et de cuivre recyclés, ce qui remplace environ 12 % des matériaux utilisés à l’origine.

• Réduction de l’impact de la production : Samsung a conçu un moule léger dont la structure peut être réutilisée. Cela nécessite moins de matériaux, d’énergie et de matières premières.

• AI Energy Saving Mode : Grâce à SmartThings, les téléviseurs 2023 de Samsung prennent en charge l’AI Energy Saving Mode, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser davantage d’énergie par de nouveaux moyens. Le SmartThings Energy Service sur les téléviseurs permet de réduire l’empreinte carbone grâce à des ajustements simples, comme le passage automatique en mode économie d’énergie sur des appareils spécifiques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Et l’affichage de la carte en 3D facilite l’obtention d’une vue d’ensemble des appareils connectés et la prise de mesures d’économie d’énergie.

• Emballages écologiques : En 2023, les emballages Samsung Eco seront moins imprimés et nécessiteront moins d’encre pour leur production. Et l’utilisation de ruban adhésif en papier permettra par ailleurs de réduire le plastique dans les emballages. Samsung réduira également la taille des emballages pour diminuer les émissions de carbone.

Pour enregistrer les notifications de précommande3 et en savoir plus, notamment sur les images ou les vidéos des produits annoncés par Samsung au CES 2023, rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/firstlook