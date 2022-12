Startup Nest 2022 : un programme d’accompagnement et d’entrepreneuriat en faveur des jeunes tunisiens

Dans le souci de renforcer l’employabilité des jeunes et de les accompagner dans le développement de l’entrepreneuriat et la création de startups, Wiki Startup a organisé le 15 décembre 2022 la cérémonie de clôture de son programme Startup Nest : le Démo Day.

Fruit de la collaboration entre Wiki Start Up, l’Ong Spark et UGFS NA, “Startup Nest” est un programme d’accélération et d’accompagnement personnalisé de jeunes porteurs de projets dans la structuration et la gestion de leurs projets, la formation de leurs équipes, l’accompagnement technique ainsi que le mentoring. Ce programme est financé par le ministère des Affaires étrangères hollandais.

Après une édition 2021 riche et édifiante où 14 startups sélectionnées ont fait l’objet d’une phase d’incubation sectorielle à travers un accompagnement complet et personnalisé orienté autour de diverses formations et activités, le programme a désormais passé la vitesse supérieure. De programme d’incubation, l’on est passé désormais à une phase de pré-accélération.

Pour sa nouvelle édition 2022, le programme se renouvelle et intègre de nouvelles composantes dans son offre, afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des jeunes entrepreneurs ambitieux qui comptent saisir cette rare opportunité pour se frayer un chemin vers la réussite.

Ainsi, dans le cadre du programme de cette édition 2022, 14 startups sur 206 candidatures reçues ont été sélectionnées par un jury d’experts rigoureux et compétents. Les startups lauréates ont fait une démonstration de leurs projets en présence des principaux investisseurs et partenaires du programme.

Huit secteurs d’activités concernés

Alors que 2 domaines seulement étaient concernés par l’édition précédente, cette année le programme a été élargi à 8 secteurs d’activités avec des solutions basées sur la technologie. A savoir Healthtech, Mobility, Agritech, Travel Technology, GIG Economy, Art, Booking et SaaS.

Startup Nest propose un programme de pré-accélération totalement dédié au développement technologique dans tous les secteurs confondus et met à la disposition des lauréats de nombreux avantages.

Les startups sélectionnées bénéficient ainsi d’une formation assurée par une trentaine d’experts mandatés par Wiki Startup. Chaque cycle de pré-accélération dure 4 mois et se compose de 19 formations communes, 10 séances d’accompagnements individuels par startup, et 2 événements d’expert challenge.

Mieux encore, les startups peuvent proposer elles-mêmes des formations plus ciblées. Et peuvent même amener des experts pour assurer leur formation, et ce, sur financement exclusif de Wiki Startup.

A noter que parmi les 14 startups sélectionnées, sept seront choisies par le comité d’investissement d’UGFS-NA et bénéficieront d’un ticket d’investissement de 50 à 150 mille dinars.

L’on note de nombreux autres avantages, parmi lesquels la prise en charge logistique des projets venant des régions, la valorisation de la femme entrepreneur, l’accompagnement accéléré en one to one avec une partie commune pour des thématiques transversales, un business voucher de 2500 DT par startup (salons, achat d’équipements, services), 5000 dollars en crédits AWS valide pour 2 ans, un an d’assistance technique AWS pour un montant de 1500 dollars, sans compter l’accompagnement à la labellisation et à la certification …

En définitive, ce programme contribue, à n’en point douter, à la réduction du taux de chômage chez les jeunes tunisiens et encourage le développement du secteur privé à travers un accompagnement ciblé et un meilleur accès aux financements et aux marchés, gages pour la création de PME prometteuses.