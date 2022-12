Samsung Élu Service Client de l’année 2023 pour la Troisième année consécutive

Pour la troisième année consécutive Samsung Electronics Tunisie remporte le prix « Élu Service Client de l’Année 2023 » et ce dans les trois catégories : Constructeur Électroménager, Constructeur Smartphones et Tablettes et Constructeur TV, Son et Audio.

« Cette distinction vient couronner une année d’efforts et de dévouement de nos équipes au service de nos clients et atteste de la réussite de la politique de qualité que Samsung a déployé en Tunisie depuis de longues années » a déclaré Mohamed Ouertani, Directeur des services chez Samsung Electronics Tunisie, lors de la cérémonie des remises des prix tenue vendredi dernier à Tunis. « Ce prix atteste aussi du soutien sans cesse renouvelé de nos partenaires que nous tenons vivement à remercier un à un. Grâce à vous cette consécration n’aurait pas été possible.

Nous sommes également très reconnaissants vis-à-vis de nos clients pour cette preuve de fidélité et de confiance, mais aussi un défi d’excellence que nous nous imposons de maintenir tous les jours pour les surprendre positivement et dépasser leurs attentes. » il a ajouté.

Cette récompense appuie le savoir-faire du géant Sud-Coréen en matière d’excellence de prise en charge à tous les points de contact avec ses clients. La marque est activement à leur écoute par le biais de divers canaux et analyse les données obtenues dans le but de leur fournir des produits et des services de la plus haute qualité en favorisant un mouvement d’innovation durable en matière de qualité.

En effet, le champion coréen de l’innovation technologique, est constamment à la recherche de moyens pour améliorer son service à la clientèle. Samsung considère les interactions avec ses clients de la plus haute priorité et effectue une variété de collaborations techniques et proactives en matière de qualité, telles que le soutien à la qualification, l’amélioration de la qualité et la gestion des problèmes et des exigences. Grâce à son tout nouveau plan directeur à long terme pour la « conception de la qualité », Samsung créée un environnement symbiotique pour garantir la plus haute qualité de service à la clientèle.