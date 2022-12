OPPO dévoilera une nouvelle technologie de pointe lors de son événement annuel INNO DAY 2022

OPPO vient d’annoncer que son quatrième événement technologique annuel, INNO DAY 2022, se tiendra virtuellement le 14 décembre 2022 sur le thème ‘‘Empowering a Better Future’’. L’événement présentera l’engagement d’OPPO en faveur de l’ouverture et l’inclusivité, grâce à des expériences connectées plus intelligentes.

OPPO INNO DAY est l’événement annuel phare d’OPPO à travers lequel il explore les technologies émergentes et met en lumière ses réalisations au cours de l’année écoulée. L’événement 2022 verra l’introduction de plusieurs nouvelles technologies de pointe développées dans le cadre des quatre initiatives intelligentes d’OPPO : divertissement intelligent, productivité intelligente, santé intelligente et apprentissage intelligent.

Le public tunisien peut rejoindre l’événement en ligne en visitant le site Web officiel d’OPPO le mercredi 14 décembre 2022 à 23H00 heure de Tunis (16H00 CST ; UTC +8).

OPPO INNO DAY a eu lieu pour la première fois en 2019. Au cours de cette édition, les séries de dispositifs portables OPPO 5G CPE et OPPO Watch ont été dévoilées. Lors de l’INNO DAY 2020, OPPO a présenté le concept révolutionnaire de téléphone enroulable. L’année dernière 2021, OPPO a annoncé sa nouvelle proposition de marque « Inspiration Ahead » et son premier NPU d’imagerie auto-développé, MariSilicon X et a lancé son premier téléphone pliable, OPPO Find N.