En partenariat avec le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie, le Ministère des Affaires Sociales, ainsi que les partenaires sociaux UTICA & UGTT, la GIZ à travers le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) et l’OIT (Organisation Internationale du Travail) à travers le programme Sustaining Competitive and Responsable Enterprises (SCORE) ont lancé, le 7 décembre 2022, le programme AGC « Appui à la Gestion des Crises pour les PMEs (Petites et Moyennes Entreprises)».

Améliorer la résilience des PMEs tunisiennes et les outiller à prévenir et faire face aux crises

Ce programme se focalise sur un objectif principal: améliorer la résilience des PMEs tunisiennes et les outiller à prévenir et faire face aux crises. La cérémonie de lancement a connu la présence et l’intervention de représentants du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, du ministère des affaires sociales, des partenaires sociaux (UGTT et UTICA), le point focal de l’OIT pour la Tunisie et la Libye, du représentant de la GIZ, du conseiller technique principal du programme SCORE Global, du représentant de l’Ambassade du Royaume de Norvège en Algérie ainsi que le représentant de l’Ambassade Suisse en Tunisie.

Les PMEs tunisiennes ont été d’ores et déjà en difficulté avant la crise sanitaire, la pandémie n’a fait qu’envenimer la situation de crise à tel point que beaucoup d’entreprises étaient obligées d’interrompre leurs activités. Nombreuses sont celles qui ont fini par disparaître tandis que d’autres demeurent de petite taille et à faible valeur ajoutée après plusieurs années d’exploitation.

Face à cette situation, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et l’Organisation Internationale pour le Travail (OIT), qui partagent la même vision quant à l’importance de l’amélioration de la résilience des PMEs dans le développement économique du pays, ont jugé nécessaire de conjuguer leurs efforts. C’est dans cette perspective que le nouveau programme intitulé « Appui à la Gestion des Crises pour les PME (AGC) » a été lancé par le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi “CQE” (GIZ) et le programme SCORE (OIT) qui s’accordent autour d’un objectif commun : améliorer la résilience des PMEs tunisiennes face aux crises.

Ce partenariat est concrétisé par la signature d’une convention de collaboration visant la formation et l’assistance technique de 100 PMEs en Tunisie.

Focalisation sur l’amélioration de la productivité, le développement des outils nécessaires à la gestion des crises

Le programme AGC se focalise sur l’amélioration de la productivité, le développement des outils nécessaires à la gestion des crises et l’instauration d’un environnement de travail sain et équitable. En effet, 100 PMEs tunisiennes du secteur de l’industrie et services liés recevront l’accompagnement nécessaire dans le cadre des trois modules SCORE suivants :

1. La coopération sur le lieu de travail,

2. Le plan de continuité des activités,

3. L’égalité des genres,

Lancé en février 2022, le projet « Croissance qualitative pour l’emploi (CQE) » est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME). Il est mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et cofinancé par l’Union européenne (UE) pour moderniser l’industrie tunisienne en termes de durabilité économique et écologique dans les secteurs prioritaires.

Le programme SCORE en Tunisie, mis en œuvre depuis septembre 2019 est un programme global de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) présent dans 26 pays, il est financé conjointement par le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) et l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD). Le programme SCORE en Tunisie est mis en place en partenariat avec le ministère des Affaires Sociales, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Utica) et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT). Il vise à améliorer la productivité et les conditions de travail au sein des petites et moyennes entreprises (PME).En effet, le programme a accompagné 124 PME Tunisiennes permettant une réduction des coûts de production pour 84% de celles-ci, une augmentation de la productivité pour 93% d’entre elles, une amélioration de la sécurité au travail pour 86% de ces entreprises et 67% d’entre elles ont réalisé des économies.