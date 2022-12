Volvo revient en force sur le marché tunisien et propose tous ses modèles en hybride

Universal Motors, nouvel importateur et concessionnaire officiel de la marque Volvo en Tunisie, a célébré le retour de la marque Suédoise de luxe en Tunisie autour d’un cocktail dînatoire marqué par la présence de son excellence l’ambassadrice de Suède.

Nouvel importateur, nouveau showroom, nouvelle équipe & nouveaux modèles :

Après plus de cinq ans d’absence, Volvo fait son grand retour en Tunisie grâce à son nouvel importateur Universal Motors qui a réussi à convaincre la marque Suédoise de son sérieux et de sa vision à travers un plan d’investissement conséquent, incluant un nouveau siège 3S (showroom, pièce de rechange et service) situé à la Charguia 1 et répondant aux standards et aux exigences très stricts de la marque.

En effet, le nouveau siège de la marque est bâti sur un terrain d’une superficie totale de 5000 m² avec un showroom de 1060 m² et un atelier de 500 m².

Une nouvelle équipe formée et certifiée a été entrainée et préparée pour répondre aux besoins des clients de la marque de la meilleure des manières.

Cette nouvelle infrastructure et ce nouveau personnel permettront à Universal Motors d’appliquer la dernière Enorme de Volvo à l’international dénommée VPS « Volvo Personal Service », un concept orienté client.

Au fait, l’ouverture du showroom est prévue pour le 19 décembre 2022.

Volvo devient la première marque en Tunisie à être exclusivement Hybride !

Volvo se distingue en Tunisie en étant la première et la seule marque automobile à proposer toute sa gamme en hybride. La micro-hybridation est déployée sur toute la gamme, tandis que l’hybride rechargeable est proposé sur tous les SUV.

La gamme Volvo se compose de 5 modèles ; 2 berlines et 3 SUV.

Pour plus d’information visitez le site web : www.volvocars.com