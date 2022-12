Smart TV LG : 3 mois d’Apple TV+ offerts

Les propriétaires de Smart TV LG dans plus de quatre-vingts pays auront accès gratuitement à trois mois d’Apple TV+, ce qui leur fournira du contenu populaire et primé dont ils pourront profiter pendant les vacances.

Cette promotion est disponible, à partir de cette semaine, pour les nouveaux abonnés Apple TV+ et s’applique à tous les modèles de Smart TV LG 4K et 8K compatibles de 2018 à 2022 exécutant webOS 4.0 à webOS 2022.

Avec Apple TV+, les propriétaires de téléviseurs intelligents LG peuvent profiter de séries dramatiques et comiques Apple Original haut de gamme, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles.

Ils peuvent aussi profiter du gagnant de l’Oscar du meilleur film de cette année « CODA », le gagnant record d’un Emmy Award « Ted Lasso », la comédie musicale des fêtes « Spirited » et des séries à succès telles que « Bad Sisters », « Slow Horses » et bien d’autres, ainsi que des sports en direct, à commencer par les matchs du « Friday Night Baseball » et de la Major League Soccer à venir en février 2023.

La télécommande Magic Remote de LG est compatible avec l’app Apple TV disponible sur webOS, on peut ainsi utiliser son micro pour y chercher quelque chose.

L’offre prend fin le 31 janvier et s’applique dans tous les pays où Apple TV+ est disponible.