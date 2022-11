15 startups tunisiennes primées lors de la cérémonie de clôture du «Huawei Tunisia SPARK Program»

Huawei Tunisie a organisé vendredi 25 novembre 2022, la cérémonie de clôture et de remise des prix pour les startups ayant bénéficié du programme international de soutien aux startups, Huawei Tunisia SPARK Program, et ce à l’hôtel Laico Tunis.

Ce programme vise à construire un écosystème de startups inclusif, robuste et innovant afin de faire des startups un puissant moteur de la transformation numérique de la Tunisie.

La cérémonie de clôture a été inaugurée par M. Lin Xingshuo, directeur général de Huawei Tunisie qui a salué les startups participantes pour leur excellence. L’événement a été honoré par la présence de M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication et de son excellence l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Zhang Jianguo.

Dans son intervention, M. Nizar Ben Néji, a salué l’engagement de Huawei envers la Tunisie, les efforts déployés pour soutenir les startups tunisiennes, le rôle joué dans le développement de l’économie numérique et la promotion des talents locaux dans le secteur des TIC ».

Il a ajouté : « le ministère travaille dans le cadre de sa stratégie numérique 2025 et faire de la Tunisie une plateforme pour attirer les investissements et soutenir les startups. Des travaux sont actuellement en cours pour développer la loi StartupAct 2.0 dans sa nouvelle version, afin d’apporter des mécanismes d’accompagnement, de financement et d’encouragement à ces entreprises dont l’approche économique est basée sur l’innovation ».

De son côté, M. Zhang Jianguo, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie a indiqué : « Huawei Tunisie s’est associé avec le gouvernement, des incubateurs de haut niveau, des VC de renommée mondiale, des cabinets de conseils internationaux et des universités pour aider les startups à construire des solutions et à mettre en œuvre la transformation et la mise à niveau de leurs services. J’apprécie la décision de Huawei de lancer le programme Spark en Tunisie et je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Ministère tunisien des technologies de la communication et aux partenaires qui ont facilité ce programme ».

Lors de son allocution, M. Lin Xingshuo a souligné l’importance de la collaboration de Huawei avec les startups tunisiennes. Il a insisté sur le potentiel de croissance du secteur des TIC grâce aux jeunes entreprises. « Les startups ont un rôle primordial dans le but d’assurer un meilleur avenir économique et social. Huawei continuera à œuvrer pour l’accélération digitale de la Tunisie ».

Cette cérémonie de clôture du programme Huawei Tunisia SPARK Program a été l’occasion de découvrir le top 15 des startups retenues.

Ainsi les 15 startups gagnantes sont : MEDICACOM, IJENI, KAMIOUN, BE WIRELESS SOLUTIONS, EdTRUST, FABSKILL, INDUSTRY X.0, KIDZOOLINK, SGHARTOON, DATA PM, ELASTIC-SOLUTIONS, HISTORIAR, K2LIS, NextAV et TIKTAK PRO.

Ces dernières auront la chance de bénéficier des ressources Cloud gratuites, d’une formation technique et d’un soutien spécialisé, tout en profitant des opportunités commerciales de l’écosystème Huawei Cloud, réputé pour ses services fiables, sécurisés et durables.

Outre un panel de qualité traitant du sujet : Comment renforcer la synergie de l’écosystème tunisien des startups ? , l’événement a aussi été l’occasion pour les 15 startups de pitcher devant un jury composé de M. Alaya Bettaïeb, directeur général de «Smart Capital», M. Wissem Elmekki, directeur de l’Économie numérique au sein du ministère des Technologies de la communication, de M. Adnane Ben Halima, vice-président en charge des affaires publiques de Huawei Northern Africa M. Houssem Aouinti, Tunisia Cloud & AI Business Director chez Huawei et M. LI Chao VP of Huawei Northern Africa Cloud Business. A la clef, des cash prize et l’opportunité de participer à des événements internationaux.

Après délibération le top 3 des startups a été sélectionné. Il s’agit de la startup KAMIOUN qui a été élue à la tête du classement suivie par les deux startups FABSKILL et HISTORIAR.

S’exprimant en fin de cérémonie les CEO des trois startups ont exprimé leur fierté d’être considérés par Huawei et l’ensemble de l’écosystème comme vecteurs de croissance pour le pays.

A travers « SPARK » Le géant chinois continue son engagement sociétal en Tunisie. Ce programme venant en 2022 s’ajouter à Seeds for the future et ICT Academy pour la promotion des jeunes talents TIC.