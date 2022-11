Samsung ouvre son Galaxy Pop-up Experience store au Qatar pour offrir aux amateurs de sport des expériences uniques

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce l’ouverture d’une exposition pop-up expérimentale au Qatar. Le Samsung Galaxy Pop-up Experience store réunira les fans de sport du monde entier et la communauté Galaxy et offrira aux visiteurs des expériences pratiques uniques grâce aux plus récents appareils de Samsung, notamment les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4, la série Watch5, les Buds2 Pro et la série Tab8, en plus d’autres zones expérientielles à travers l’espace.

« Nous nous efforçons toujours de faire en sorte que notre expérience mobile soit amusante et engageante afin que la communauté Galaxy puisse se connecter à ses passions », a déclaré Stephanie Choi, EVP & CMO de l’activité MX chez Samsung Electronics. « Cette exposition pop-up offre aux fans de sport et aux passionnés de Samsung l’opportunité de se réunir et profiter de différentes expériences et activations, le tout à portée de main grâce aux dernières innovations Samsung Galaxy. »

Le Samsung Galaxy Pop-up Experience store est ouvert au centre commercial Place Vendome à Wadi Al Gaeya, Lusail, Qatar, pendant 48 jours, du 1er novembre au 18 décembre 2022. Grâce au Galaxy Pop-up Experience store, la passion du football et l’innovation Samsung prendront vie.

Les visiteurs peuvent utiliser le mode Flex dans le cadre d’un jeu de réalité augmentée qui les emmène dans les rues de la ville de Doha au Qatar, et acheter une série de nouveaux étuis pour les Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Buds2 Pro. Par ailleurs, les visiteurs pourront profiter des expériences FlexCam et Bespoke sur le Galaxy Z Flip4, ainsi que des fonctions de productivité sur le nouveau Galaxy Z Fold4. Le Samsung Galaxy Pop-up Experience présente l’écosystème Galaxy étendu de Samsung, avec les capacités de santé et de bien-être des nouvelles séries Galaxy Watch5 et Buds2 Pro, et l’expérience transparente de SmartThings.

En effet, pour renforcer l’excitation, les fans peuvent profiter chaque jour de nouveaux affichages inspirés par les drapeaux nationaux sur la série Galaxy Watch5 dans le magasin pop-up. Le nouvel ensemble d’affichages de montre sera également disponible sur les appareils des séries Galaxy Watch4 et Watch5 avec la dernière mise à jour logiciel.