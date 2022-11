Les produits alternatifs, une véritable solution de santé publique selon Clive Bates

Peut-on imaginer un jour voir les cigarettes disparaitre. Difficile certes, mais probable. Ce scénario s’est réalisé pour de nombreuses technologies et produits qui étaient de première nécessité. Alors pourquoi pas, imaginons notre vie sans cigarette.

C’est en réalité, la toile de fond de l’approche de réduction des risques tabagiques qui réunit désormais une bonne partie de la communauté scientifique dans le monde. Dans cette approche les produits alternatifs à la cigarette, tel que, la e-cigarette et le tabac chauffé IQOS pourraient jouer un rôle capital. Rappelant qu’il existe toute une science de la réduction des méfaits et risques tabagiques, les experts soulignent dans ce sens l’importance de conjuguer le savoir aux efforts visant à élaborer une réglementation adaptée et des politiques publiques susceptibles d’appuyer le développement des produits alternatifs pour aider les gens à arrêter de fumer.

l’évolution technologique permet aujourd’hui aux fumeurs de consommer de la nicotine sans avoir à brûler du tabac, cause de la plupart des maladies inhérentes au tabagisme, citant à titre d’exemple les cigarettes électroniques ou encore les produits de tabac chauffé et les patchs de nicotine. À vrai dire, c’est la fumée qui provoque des dégâts. Selon Clive Bates l’expert de santé, les gouvernements doivent soutenir la réduction des risques tabagiques car les produits alternatifs représentent une transition plus facile que l’abstinence pour les fumeurs, surtout que plusieurs rapports officiels reconnaissent, aujourd’hui, certains produits alternatifs comme la cigarette électronique, le tabac chauffé tel que IQOS de Philip Morris ou encore le snus comme outil de substitution à risque amoindri.

« Il ne faut pas forcer les fumeurs à abandonner en leur imposant des taxes élevées, des interdictions de fumer, des messages stigmatisants et de gros avertissements. La beauté de l’approche de réduction des risques est qu’on le fait avec le consentement du fumeur », a-t-il avancé, suggérant que les gouvernements pourraient, entre autres, prendre des mesures incitatives pour encourager les fumeurs à passer aux produits alternatifs en taxant ceux-ci moins que les cigarettes classiques.