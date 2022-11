Les nouveaux modèles Porsche 718 Style Edition

Fraîcheur des couleurs et harmonie des packs de contraste : les nouveaux 718 Boxster Style Edition et 718 Cayman Style Edition ne manquent pas de caractère. Depuis les premiers modèles de la gamme, les deux sportives à moteur central ont toujours su conjuguer à merveille plaisir de conduire et confort d’utilisation au quotidien. Avec les modèles Style Edition, Porsche propose désormais une déclinaison exclusive pour les clients amateurs de voitures au design extraverti. La teinte extérieure Ruby Star Neo, réinterprétation moderne du Ruby Star arboré par la légendaire Porsche 911 Carrera RS (génération 964), illustre à merveille le caractère assumé du nouveau modèle.

Un modèle différencié par un raffinement de détails exclusifs

La teinte Ruby Star Neo n’est pas le seul attribut distinctif de la nouvelle déclinaison. Les clients Porsche qui optent pour une autre teinte extérieure ont l’assurance que leur 718 se distinguera nettement des autres modèles de la gamme, notamment au travers de ses jantes 20 pouces « 718 Spyder » en noir (finition brillante), dotées d’un cache-moyeu arborant l’écusson Porsche en couleur. Le modèle Style Edition est également reconnaissable par ses sorties d’échappement noires et le monogramme « Porsche » argent (finition brillante) à l’arrière. Sur le 718 Boxster Style Edition, le monogramme « Boxster » inscrit en relief de chaque côté de la capote, au-dessus des vitres latérales, constitue également une signature stylistique exclusive. Les clients peuvent choisir entre deux packs de contraste 718 Style Edition sans supplément de prix : un pack en noir, l’autre en blanc. Les deux packs comportent des bandes décoratives sur le capot du coffre à l’avant, le monogramme « Porsche » sur les flancs, des jantes en blanc ou noir (finition brillante) et la désignation du modèle à l’arrière. Dans l’habitacle, les modèles Style Edition sont dotés d’un pack d’habillage en cuir noir avec coutures décoratives de contraste couleur Craie, de seuils de porte rétroéclairés en acier spécial et de l’écusson Porsche sur chacun des appuie-têtes.

Dotation de série enrichie

Les modèles 718 Boxster et 718 Cayman Style Edition bénéficient d’une dotation de série enrichie : phares BiXenon avec feux de jour à LED, assistance au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul, Apple® CarPlay, régulateur de vitesse, rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique et capteur de pluie, volant chauffant multifonction en cuir lisse, sièges chauffants, climatisation automatique 2 zones, tapis de sol avec coutures décoratives de contraste couleur Craie, habillage en cuir noir avec coutures décoratives de contraste couleur Craie et direction assistée asservie à la vitesse Servotronic Plus sont autant d’équipements de série du nouveau modèle. Les deux modèles 718 Style Edition peuvent également être dotés de nombreuses options.

Boîte manuelle 6 vitesses de série

Côté groupe motopropulseur et châssis, les deux modèles 718 Style Edition sont rigoureusement identiques. Ils sont équipés du moteur à plat 2 litres de 300 ch (220 kW) en position centrale arrière dont sont dotés les modèles de base Boxster et Cayman de la gamme 718. Leur bloc 4 cylindres turbocompressé délivre un couple de 380 Nm. Les deux modèles atteignent une vitesse de pointe de 275 km/h.

Le Porsche 718 Style Edition est disponible à la commande dès aujourd’hui auprès des Centres Porsche