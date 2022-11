TRICOM devient actionnaire de la société française Local.fr aux côtés du géant NJJ Capital

TRICOM, le leader de la relation clients et de la prise de rendez-vous B to B dans le domaine de l’E-commerce, annonce son ouverture à l’international, et ce, avec l’acquisition de 10% du capital social de son client majeur et partenaire stratégique Local.fr. Ce qui place TRICOM aux côtés du géant NJJ Capital, la holding patrimoniale de Xavier Niel, propriétaire de FREE. Un actionnariat qui ouvrira de nouveaux horizons et donnera un nouvel élan à cette belle histoire de TRICOM.

Cette bonne nouvelle arrive au meilleur moment pour couronner les l0 ans de TRICOM.

Et pour fêter son anniversaire, une cérémonie grandiose a été organisée le 21 octobre 2022 à l’hôtel Four Seasons Gammarth, en présence du Directeur Général et associé de TRICOM, Ahmed Ben Fradj, des associés, Ezzedine Jilliti, Mohamed Romdhane, Laurent Tostain ; des clients majeurs dont le PDG de Local.fr, le PDG d’INCOMM et le représentant de DECATHLON ; des partenaires historiques comme Ombeline Manusset Allant (CRO de VOCALCOM Monde) et Laurent Tostain (DG de Plug &Tel) ; des partenaires banquiers (BIAT et Banque de Tunisie) ; des conseillers financiers (Cabinet ABC consulting et AMI consulting…) ; Mohamed Hamza (Ex directeur Commercial de CORTIX) ; et des personnes clés qui ont marqué l’entreprise ainsi que des représentants des médias.

A cette occasion, Ahmed Ben Fradj a annoncé : « D’abord, nous sommes réunis pour rendre hommage à tous nos collaborateurs et reconnaitre leurs efforts déployés pendant ces 10 ans. Aujourd’hui, si nous sommes leader dans notre domaine c’est surtout grâce à la confiance de nos associés et de nos partenaires. L’un de nos partenaires majeurs, Local.fr, le numéro 1 en France de la création des sites internet destinés aux TPE et PME, est devenu aujourd’hui notre associé à travers ce nouvel actionnariat. En fait, devenir actionnaire de Local.fr aux côtés du géant NJJ Capital va nous ouvrir de nouvelles opportunités pour diversifier notre portefeuille client, renforcer les liens déjà bâtis durant les 10 années de collaboration, et développer d’autres plateformes en Tunisie ou à l’étranger. »

De son côté, le PDG de Local.fr, Christophe Marais-Laforgue, a déclaré : « Nous fêtons aujourd’hui les 10 ans de TRICOM, notre partenaire tunisien depuis 2013. Avec TRICOM, nous vivons une belle histoire de développement conjoint à Tunis et en France. Et le jour où l’ouverture du capital de Local.fr a été décidé par notre partenaire majoritaire (67%) NJJ Capital, il nous est apparu évident de solliciter TRICOM. TRICOM est donc devenu depuis le mois d’avril 2022, prestataire depuis 10 ans mais aussi actionnaire de Local.fr autour de 10%. » 10/10 une belle note pour finir l’année !

TRICOM envisage de doubler son chiffre d’affaires dans les cinq ans à venir

Depuis 2012 à ce jour, TRICOM affiche une croissance moyenne de 15% par an.

En 2022, TRICOM compte 160 employés, plus de 40 mille rendez-vous livrés, 24 millions d’appels émis, 2,6 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 millions d’euros de chiffre d’affaires au total sur le groupe.

De plus, dans le cadre de sa stratégie de déploiement, de sécurisation et d’innovation TRICOM vient d’achever au 3ème trimestre 2022 la mise en place de son grand projet Cloud.

A cet égard, son Directeur Général a affirmé : « Notre réussite dans cette période assez critique que connait la Tunisie est un message fort qu’on veut transmettre. Aujourd’hui, il y a des entreprises qui réussissent, croient, investissent et qui avancent malgré tous les obstacles. D’ailleurs, notre vision est très claire, nous envisageons, dans les cinq prochaines années, de doubler notre chiffre d’affaires pour atteindre 5 millions d’euros, de doubler nos effectifs et d’inaugurer notre deuxième site avec un portefeuille client plus large et plus diversifié. »

A la fin de cet après-midi convivial, les représentants de TRICOM ont tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette belle success story, reconnaissant tout l’investissement accompli pour contribuer à toujours plus de satisfaction client autour de valeurs fortes que sont l’Engagement, le Partage et le Sourire.