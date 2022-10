One UI 5 devient encore plus personnalisable en créant vos propres expériences mobiles

Nos smartphones sont devenus indispensables. Ils sont peut-être petits, mais ils portent en eux tout notre monde. Samsung a développé One UI pour mieux relier un matériel innovant à un logiciel convivial, vous donnant ainsi un meilleur contrôle sur vos appareils mobiles. La dernière version, One UI 5, ajoute toutes sortes de fonctionnalités qui vous donnent la liberté de choisir votre propre expérience mobile. One UI 5 sera disponible pour des millions d’utilisateurs de Galaxy dans le monde entier dans les prochaines semaines.

One UI 5 offre l’expérience mobile la plus personnalisée de Samsung à ce jour, proposant davantage d’options pour personnaliser vos appareils exactement comme vous le souhaitez. Et cela commence par la communication.

Adaptez votre téléphone à votre style de vie

Les besoins de la part de votre appareil peuvent changer au cours de la journée. Les fonctionnalités que vous utilisez pour vous réveiller le matin ne sont pas les mêmes que celles qui vous permettent de rester concentré pendant votre journée de travail par exemple. Les Routines vous permettent d’activer des fonctionnalités spécifiques en fonction de vos activités, et les Modes vous permettent de créer des paramètres personnalisés pour les différentes parties de votre journée, qu’il s’agisse de dormir, de vous détendre, de faire de l’exercice ou de conduire. Lorsque vous faites de l’exercice, vous pouvez mettre en sourdine vos notifications pour rester dans votre rythme. Et lorsqu’il est temps d’aller se coucher, désactiver les sons et diminuer la luminosité de l’écran est un bon moyen de se détendre.

One UI 5 a un nouveau look&feel pour une expérience utilisateur plus fluide. Des icônes claires et simples à une palette de couleurs épurée, nous avons prêté attention aux moindres détails pour une expérience mobile immersive.

En outre, les notifications dans One UI 5 ont été rendues plus intuitives, ce qui permet de les lire sans effort d’un seul coup d’œil. Les boutons permettant de répondre aux appels et de les rejeter sont plus clairement définis dans le nouvel écran pop-up d’appel.

Outre la conception, les options de personnalisation constituent également un élément important de votre expérience mobile. Le populaire Video Wallpaper de l’appli Good Lock est désormais disponible directement sur l’écran de verrouillage. En quelques clics, vous pouvez recadrer une vidéo pour capturer les moments importants sur votre téléphone. Vous pouvez rendre votre écran de verrouillage encore plus personnel en personnalisant l’arrière-plan, le style de l’horloge et les fenêtres de notification à partir d’un seul écran.

Une expérience mobile construite autour de vous

One UI 5 offre non seulement toutes sortes d’options pour personnaliser l’apparence de votre appareil, mais aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour travailler plus efficacement. Les widgets sont dotés de nouvelles options pratiques et les nouveaux widgets empilés vous permettent de garder votre écran d’accueil propre et bien rangé. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’empiler les widgets et de les faire glisser vers la gauche ou la droite pour les faire défiler rapidement et facilement. Cela libérera de l’espace sur votre écran d’accueil et vous permettra de l’utiliser plus efficacement.

Pour rationaliser davantage les tâches et les activités mobiles, il existe de nouvelles suggestions intelligentes pour les widgets. En fonction de vos habitudes d’utilisation et du contexte de votre activité mobile, les suggestions intelligentes suggèrent automatiquement des applications et des actions qui rendent votre expérience mobile encore plus personnalisée.

Vous pouvez facilement extraire le texte des images et le coller dans une note. Qu’il s’agisse de partager rapidement les informations figurant sur l’affiche d’un festival ou d’enregistrer facilement un numéro de téléphone sur une carte de visite, One UI 5 permet d’être plus productif que jamais grâce à l’extraction intelligente de texte.

Contrôlez tous les appareils connectés à votre smartphone à partir du nouveau menu Connected devices. Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités qui fonctionnent avec d’autres appareils, telles que Quick Share, Smart View et Samsung DeX. Vous pouvez désormais accéder facilement au menu “Auto switch Buds”, qui permet de passer automatiquement et en douceur vos écouteurs d’un appareil à l’autre.

Sécurité pratique et tranquillité d’esprit

Samsung sait que la confidentialité n’est pas possible sans sécurité. C’est pourquoi One UI 5 réunit la sécurité et la confidentialité dans un seul tableau de bord clair et facile à explorer. Vous protégez ainsi votre appareil plus facilement que jamais.

Ce nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité est conçu pour fournir un aperçu rapide de la sécurité de votre appareil en un coup d’œil. Selon le statut, vous trouverez également ici des suggestions et des alertes.

Conçu pour les utilisateurs de Galaxy, par des utilisateurs de Galaxy

Samsung a travaillé dur au cours des derniers mois pour s’assurer que One UI 5 offre la meilleure expérience mobile à ce jour. Cela a été rendu possible grâce aux commentaires de milliers d’utilisateurs de Galaxy qui ont participé à notre programme One UI Beta.

Le programme One UI Beta garantit que nous offrons des expériences mobiles qui répondent réellement aux besoins de nos utilisateurs. Grâce à ce programme, les participants peuvent avoir un accès anticipé à l’interface et partager leurs commentaires. Cette année, nous avons ouvert le programme Open Beta pour One UI 5 encore plus tôt afin de garantir que tout le monde ait accès à la nouvelle interface utilisateur dès que possible.

Les retours que nous avons reçus ont façonné One UI 5 à plus d’un titre, qu’il s’agisse de petits détails, comme les gestes fluides, ou de fonctionnalités complètes. Le Security Dashboard s’est avéré être une fonctionnalité très appréciée, ce qui a inspiré des mises à jour supplémentaires qui vous permettent de mieux contrôler votre vie privée. Le feed-back a également montré que la nouvelle fonctionnalité Bixby Text Call a été jugée très utile pour répondre aux appels dans des environnements bruyants et des espaces où le silence est requis. Par conséquent, cette fonctionnalité apparaîtra également en anglais au début de l’année prochaine.

Continuez à nous suivre pour en savoir plus sur One UI 5 et sur la manière d’adapter totalement votre expérience mobile à votre mode de vie.