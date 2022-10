L’appel à candidatures pour la 6e édition de Samsung FastTrack est officiellement ouvert

Initié par Samsung Electronics Tunisia (SETN) et mis en œuvre par Impact Partner (Yunus Social Business Tunisia), Samsung FastTrack est un programme intensif de 4 semaines qui cible exclusivement les startups technologiques early-stage ayant un impact social. Cette année, 8 à 10 startups seront sélectionnées pour participer à la 6è édition qui aura lieu en novembre 2022.

En novembre 2021, 11 startups ont été sélectionnées et 20 entrepreneurs ont entamé un parcours enrichissant d’apprentissage et de croissance.

Le programme a duré 4 semaines, avec plus de 25 sessions générales animées par des experts et 40 heures de coaching et de formations personnalisées. Le programme a été couronné par un Demo Day pendant lequel les entrepreneurs retenus se sont succédé sur scène pour pitcher. A la clé, trois prix d’une valeur totale de 40 mille DT.

Après une évaluation et une sélection par 7 membres du jury de haut niveau, les 3 startups gagnantes ont été annoncées:

● Premier Prix (20 mille DT): Hack Up, fondée par Ayhem Ghanmi – Une start-up tunisienne qui remodèle la façon dont les entreprises et les développeurs correspondent à travers une plateforme en ligne qui comprend des tests d’évaluation ludiques de haute qualité, pour accomplir un processus fluide et efficace.

● Deuxième Prix (10 mille DT): Kumulus, cofondée par Iheb Triki and Mohamed Ali Abid – Une société de technologie de l’eau qui vise à résoudre le problème de la pénurie d’eau potable en Afrique et au Moyen-Orient en créant des machines qui utilisent l’énergie solaire pour transformer l’humidité de l’air en eau potable.

● Troisième Prix (10 mille DT): Civitas, cofondée par Firas Gaffari – Une Gov-tech start-up qui fournit des solutions numériques complètes et haut de gamme pour les administrations et les entités gouvernementales et offre une nouvelle classe de produits intelligents, simples à utiliser et faciles à configurer.

À quoi s’attendre ?

En rejoignant Samsung FastTrack, vous pourriez bénéficier de :

> Un programme gratuit.

> Une expérience unique de 1-0-1 coaching.

> Une formation délivrée par des experts nationaux et internationaux.

> Une occasion de rencontrer des investisseurs potentiels.

> Énormes opportunités de networking.

> Une chance de gagner l’un des 3 prix (40 mille DT au total).

< Une chance d’obtenir un financement complémentaire pour la participation à un événement international.

> Un accès au soutien financier et technique supplémentaire à travers Impact+, le post-programme d’Impact Partner.

Qui peut y participer?

Pour être la prochaine startup à rejoindre Samsung Fastrack, vous devez :

> Être une start-up dans les secteurs technologiques.

> Être à un stade « early-stage », au moins avoir un PoC (Proof of Concept) (un MVP est préférable, mais pas nécessaire).

> Avoir un impact social.

Comment postuler :

Visitez les pages “Samsung FastTrack” sur Facebook et F6S pour en savoir plus sur le programme, et POSTULEZ MAINTENANT! La date limite pour soumettre les candidatures est le dimanche 6 novembre.

Lien : https://www.f6s.com/samsung-fasttrack-2022-6th-edition/apply