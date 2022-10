LG fait étendre son activité de plate-forme Smart TV avec webOS Hub

Une version améliorée de sa solution webOS, pour les partenaires, qui offre plus d’options de personnalisation aux fabricants de téléviseurs intelligents et plus de commodité et de contenu aux utilisateurs finaux.

WebOS Hub sera disponible pour un réseau élargi de 200 marques partenaires, dont Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa et Hyundai – une multiplication par dix par rapport au moment où LG a commencé à concéder des licences à son écosystème webOS au début de 2021.

Plus qu’une simple plate-forme intelligente, webOS Hub est livré avec le soutien des partenaires technologiques de LG, tels que Dolby, Realtek, Gracenote et CEVA, et a été certifié par plus de 160 diffuseurs du monde entier.

WebOS Hub offre également une expérience de visualisation améliorée avec Clear Voice PRO, une fonctionnalité qui rend le dialogue à l’écran beaucoup plus facile à entendre.

Comme avec son prédécesseur, webOS Hub propose les principaux services de streaming de contenu tels que Netflix, Disney +, Prime Vidéo et le service de contenu premium gratuit de LG, LG Channels.