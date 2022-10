OLA Energy Tunisie et Amen Group signent une convention de partenariat et inaugurent leur premier espace BARISTA’S à la station-service El Manar

OLA Energy Tunisie et le Pôle Agroalimentaire d’Amen Group viennent de signer une convention de partenariat pour l’introduction des concepts de Coffee-shops BARISTA’S dans pas moins de 5 stations-service dans la capitale et dans d’autres régions, à commencer par la station-service OLA Energy El Manar (Tunis).

La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu, en présence des premiers responsables et hauts cadres des deux sociétés, à leurs têtes, du côté de OLA Energy Tunisie : M. Abdulhak Mohamed EL KHABLASHI, Directeur Général et M. Mehdi FATHALLAH, Directeur Réseau et du côté du Pôle Agroalimentaire d’Amen Group : M. Nébil BEN YEDDER, Président Directeur Général et M. Elyes DEROUICHE, DGA du pôle Industriel et DG de la société General Food and Beverage (GFB).

« Ce partenariat avec l’un des groupes tunisiens les plus actifs actuellement, témoigne de notre volonté de construire des ponts de coopération avec les concepts les plus innovants, en termes d’aménagement d’espaces de détente dans nos stations-service, et ce pour le bonheur de nos clients divers et leurs familles » a déclaré M. Abdulhak Mohamed EL KHABLASHI, Directeur Général d’OLA Energy Tunisie. « Notre réseau couvrant les quatre coins de la Tunisie s’étend de plus en plus, innove et offre des services multiples et inédits, en collaboration avec des partenaires de renommée. Nous créons des espaces bien aménagés, utiles pour les automobilistes mais aussi conviviaux pour tout le monde » a-t-il ajouté.

M. Nébil BEN YEDDER, Président du Pôle Agroalimentaire d’Amen Group, a pour sa part signalé « Nos concepts originaux d’espaces de détente BARISTA’S, Cafés BEN YEDDER et Cafés BONDIN, attirent les jeunes et les moins jeunes, grâce à la qualité de notre service et à nos produits inédits, élaborés par nos soins avec une touche d’innovation et de modernité. Nous remercions OLA Energy Tunisie de cette coopération fructueuse et de cette confiance afin d’introduire ces concepts dans plusieurs stations-service pour la première fois en Tunisie ».

Un premier espace BARISTA’S dans la station-service OLA Energy El Manar

Offrant des boissons chaudes et froides, de la pâtisserie fine, des repas rapides et de délicieuses glaces, le premier espace BARISTA’S dans une station-service vient d’être ouvert, fin septembre 2022, à la station OLA Energy El Manar (Tunis), dans le cadre du partenariat conclu entre OLA Energy Tunisie et le Pôle Agroalimentaire d’Amen Group.

La coopération entre les deux groupes de sociétés devra s’étendre dans les prochains mois pour introduire les concepts Coffee-shops du Pôle Agroalimentaire d’Amen Group dans pas moins de 4 autres stations-service stratégiques OLA Energy, à Bizerte, Tunis, Sfax et Nabeul.