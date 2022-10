SMART Tunisie certifiée MSI 20000

SMART Tunisie, cotée à la Bourse et leader de la distribution de produits et solutions IT en Tunisie, a obtenu le certificat MSI 20000® (Market Standard Indicator – Indice 20000), norme internationale qui mesure la qualité financière d’une entreprise, à travers sa solidité et sa performance financière ; selon son secteur d’activité.

La certification MSI 20000 se présente comme un indicateur de qualité, apprécié des opérateurs économiques et financiers, à l’échelle locale et internationale. Une certification qui intervient de façon stratégique dans le cycle de vie d’une entreprise et que SMART pourra faire valoir auprès de l’ensemble de son écosystème, dans le cadre de la consolidation et du développement de ses activités professionnelles et commerciales.

Cette certification, délivrée par COFICERT (Commission for Financial Certifications), a été remise lors d’une cérémonie tenue en présence de Abdelwaheb Essafi – Directeur Général de la société, Mahmoud Bouden – Directeur adjoint et Taoufik Ben Khemis – Président du conseil d’administration ; ainsi que Mr Cristian Mocanu – Secrétaire Général de COFICERT France, Maître Paul Charlot – Associé ASHURST, M. Souheil Skander, Directeur Général de CFC Partners.

« Nous avons toujours accordé à la certification de notre système qualité du management, toute l’importance qu’elle mérite et nous sommes ravis d’y soumettre à présent la bonne gouvernance en matière financière » a déclaré à cette occasion M. Essafi. « En faisant le choix de l’introduction en bourse, renforçant nos fonds propres, et améliorant sans cesse notre mode opératoire, nous œuvrons pour une meilleure performance, garante de la pérennité de Smart », a-t-il ajouté.