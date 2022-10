La compagnie maritime « GNV » mise sur la Tunisie

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci vient de célébrer en grande pompe la 3e édition de la GNV Awards. Cette manifestation annuelle, qui n’as pas été organisée en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie du COVID-19, est destinée à récompenser chaque année les agences de voyages et les partenaires les plus performants qui ont contribué à l’essor de la GNV.

A l’occasion de sa reprise, la GNV Awards 2022 s’est déroulée depuis quelques jours à bord du luxueux navire « Rhapsody ».

Le CEO de la compagnie Matteo Catani a présenté à cette occasion avec une grande fierté les résultats record enregistrés par GNV en 2022.

Eté 2022 : La saison de tous les records pour GNV

Il a rapporté dans ce cadre que les chiffres de la compagnie sont excellents avec une croissance remarquable par rapport à la période prépandémique.

Environ 2 millions de passagers ont été transportés jusqu’à présent cette année par la compagnie avec une augmentation de 43% par rapport à 2019. L’été 2022 a connu à lui seul une augmentation de 46 % par rapport à l’été 2021 et de +35 % par rapport à 2019, qui avait été la meilleure année de GNV.

Matteo Catani a rappelé dans ce cadre que pendant la pandémie sa compagnie a fait le pari de continuer à investir, indiquant que sa flotte est passée à 25 navires, (elle était de 16 en 2019).

Il a ajouté que le plan de développement engagé comprend la construction de quatre nouveaux navires qui seront opérationnels en 2024, dont deux fonctionneront au GNL (Gaz naturel liquéfié).

Le CEO de la compagnie, Matteo Catani, a ajouté dans ce cadre : « C’est donc avec beaucoup d’optimisme que nous envisageons l’année 2023, au cours de laquelle GNV fêtera comme il se doit ses 30 premières années d’existence, ainsi que le 20 éme anniversaire du démarrage de ses activités en Tunisie et le 15éme anniversaire du lancement de ses activités au Maroc.

Concernant l’éventualité de développement des activités de la compagnie vers la Tunisie et les possibilités d’ouverture de nouvelles lignes vers des ports des villes de l’intérieur de notre pays, Matteo Catani a fièrement rappelé que :«GNV, est le leader sur le marché du transport de passagers de l’Europe vers l’Afrique du Nord. Il transporte désormais chaque année environ 300 mille passagers à bord de ses navires à destination et au départ de Tunis. Ce chiffre est en train d’évoluer positivement au fil des ans…

Concernant la demande des Tunisiens résidant à l’étranger qui espèrent voir GNV ouvrir de nouvelles lignes entre les villes italiennes et les villes tunisiennes de l’intérieur du pays dont particulièrement Zarzis et Sfax, l’idée existe et elle est à l’étude. Cependant, sa concrétisation demeure tributaire de nombreux facteurs. »

La responsable de la compagnie sur les marchés Tunisie et Maroc, Carole Montarsolo, a indiqué dans le cadre de cette manifestation que GNV a inauguré la liaison Gênes-Tunis en 2003, à laquelle se sont ajoutées par la suite d’autres liaisons (Civitavecchia-Tunis, Palerme-Tunis et, depuis 2018, Naples-Tunis, Palerme-Tunis).

Elle a aussi rappelé que GNV tend à répondre aux demandes d’une clientèle de plus en plus exigeante, étendue et diversifiée, qui comprend notamment les familles qui voyagent des pays du centre et du nord de l’Europe vers la Tunisie.

Carole Montarsolo a insisté sur le fait que la Tunisie est une destination sur laquelle la compagnie investit beaucoup. Ce qui explique les nombreuses actions organisées pour séduire les passagers tunisiens et répondre à leurs besoins.