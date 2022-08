La liste des candidates pour la sélection de la 1ère femme astronaute Tunisienne et Africaine dévoilée

Elles sont toutes des femmes pilotes de chasse : Annonce des candidates à la mission de la première femme astronaute Tunisienne et Africaine et diffusion du message adressé aux femmes tunisiennes envoyé depuis la Station spatiale internationale (SSI).

A l’occasion de la fête de la femme en Tunisie, et dans le cadre du projet de qualification de la première astronaute Tunisienne et Africaine, qui a été signé le 13 août 2021, les candidates Tunisiennes retenues pour subir des tests approfondis ont été dévoilées aujourd’hui au siège de la société TELNET, pour un envoi à la Station Spatiale Internationale qui devrait avoir lieu en 2024.

Vu que le processus de sélection pour cette tâche difficile exige des conditions strictes en termes de critères scientifiques, physiologiques et physiques, huit candidates remplissant les conditions requises ont été sélectionnées, toutes sont des femmes pilotes de chasse diplômées de l’école d’aviation de Borj Al- Amri et font partie du corps de l’armée de l’air Tunisienne avec une grande expérience dans plusieurs missions difficiles.

Toutes ces candidates ont exprimé leur volonté de relever ce défi historique et de hisser le drapeau national Tunisien sur la Station Spatiale Internationale et de contribuer à des avancées scientifiques au service de l’humanité.

A l’occasion du même événement, un message a été adressé par les astronautes de la Station Spatiale Internationale aux candidates Tunisiennes, exprimant leur soutien au projet et leur attente d’accueillir la première astronaute Tunisienne dans sa future mission en orbite.

Dans la prochaine étape, les candidates subiront des tests physiques et médicaux approfondis en Tunisie et à l’étranger, afin de sélectionner deux candidates qui seront envoyées en Russie pour suivre une formation spécifique dans le domaine spatial dans les centres d’entraînement de l’Agence Spatiale Russe pour une durée d’une année, suivie d’une mission vers la Station spatiale internationale.

Mohamed Frikha, Directeur Général de TELNET, a déclaré que toutes les candidates font la fierté de la femme tunisienne et la représentent de la meilleure des manières et leur candidature à cette mission témoigne de leur courage et de leur volonté d’honorer le pays et d’écrire l’histoire dans l’un des domaines les plus complexes.

Frikha a indiqué dans ce cadre, que l’astronaute sera chargée d’une mission scientifique dans les domaines de la physique et de la médecine, et que sa mission sera sans doute une contribution au service de l’humanité.

Frikha a par ailleurs ajouté que le projet de la première astronaute Tunisienne et Africaine a été lancé il y a deux ans et a reçu le soutien et les encouragements de l’Etat au plus haut niveau, car la découverte des sciences et des technologies est une volonté commune pour tous les Tunisiens, et la réussite du projet sera un succès pour la Tunisie et tout son peuple et hissera son drapeau parmi les nations.