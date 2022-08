Expereo acquiert Breeze Networks, renforçant davantage ses activités et sa présence sur le marché britannique des technologies SD-WAN/SASE

Expereo, fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées, a annoncé l’acquisition de Breeze Networks, fournisseur de services gérés de technologies SD-WAN/SASE. Grâce à cette acquisition, Expereo poursuit ses perspectives de croissance en s’appuyant sur sa gamme croissante de services pour développer davantage les solutions SD-WAN/SASE et les gérer à grande échelle afin de servir les partenaires et les entreprises multinationales du monde entier.

Cette dernière acquisition renforce l’ambition d’Expereo de compléter ses solutions de réseau gérées en offrant ses services de conseil de classe mondiale aux organisations qui ont besoin d’être guidées sur leur transformation globale vers les réseaux définis par logiciel et basés sur Internet. Bénéficiant du soutien plein et entier de l’investisseur majoritaire, Vitruvian Partners, et de l’investisseur minoritaire Apax Partners SAS, Expereo compte bien poursuivre sa stratégie d’acquisition.

Breeze Networks est un fournisseur de services gérés de solutions de sécurité et de connectivité réseau (SD-WAN) basées sur le cloud à destination des entreprises et des agences gouvernementales. Intégrateur de réseau innovant et flexible, Breeze acquiert et gère les meilleures solutions de sécurité et de réseautage SD-WAN du marché.

Dans le cadre de cette acquisition, Matthew Lea, directeur technologique (CTO) de Breeze Networks, rejoint Expereo en tant que responsable du portefeuille technique. Son expertise enrichira les connaissances de l’équipe technique d’Expereo, dirigée par Kristaps Petrovskis, CTO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Expereo, Matthew Lea dirigera les plans de croissance d’Expereo en matière de développement des solutions SD-WAN/SASE, de manière à consolider la présence de la société sur le marché britannique.

« Cette acquisition arrive à point nommé, alors que nous développons nos services SD-WAN pour répondre au besoin croissant d’un accès au cloud agile et rentable et de solutions de réseau mondiales sur le marché. Grâce à notre vision commune consistant à simplifier la connectivité mondiale et fournir une expérience client de classe mondiale, l’expertise des employés de Breeze Networks apportera une grande valeur ajoutée à notre équipe », a déclaré Irwin Fouwels, PDG d’Expereo.

« Ayant récemment travaillé avec Expereo sur un déploiement mondial pour l’un de nos clients, nous avons pu constater à cette occasion les valeurs communes partagées par les deux sociétés et notre engagement à fournir l’excellence dans la livraison et le service à la clientèle. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Expereo et sommes convaincus que la portée et l’envergure mondiales d’Expereo seront un avantage pour toutes nos parties prenantes », a déclaré George Cowan, directeur général de Breeze Networks.

L’adoption rapide des applications basées sur le Cloud et des technologies SD-WAN place les WAN basés sur Internet au cœur des modèles d’affaires des sociétés multinationales. Expereo s’engage à simplifier l’approvisionnement et la gestion de ces solutions réseau, tout en assurant une expérience client exceptionnelle afin de répondre aux besoins de ses partenaires MSP et de ses clients multinationaux.