Le ministère de l’environnement annonce le lancement de l’initiative nationale « Clean up Month »

Sous le haut patronage de madame la Cheffe du Gouvernement, Mme Najla Bouden-Romdhane, Mme. Leila Chikhaoui-Mahdaoui, ministre de l’Environnement, a inauguré le mercredi 10 août 2022 au siège du ministère de l’environnement une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé officiellement le lancement de l’initiative nationale de sensibilisation environnementale « Clean up Month ».

Cette initiative est fondée sur l’incitation et le bénévolat et vise à amener les participants, de manière ludique et solidaire, à collecter les déchets en plastique et autres déchets légers dispersés qui échappent aux circuits officiels partout dans le pays, notamment ceux accrochés aux arbres, arbustes et buissons le long des routes et autoroutes, dénaturant nos villes, nos paysages et nos campagnes. Elle vise également à mettre en synergie les efforts de tous les intervenants, en coordination avec tous les ministères, institutions publiques, associations, entreprises et secteurs concernés.

Cette opération de grande envergure a été minutieusement préparée par le Ministère de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des technologies de l’information, ainsi qu’avec les gouvernorats, les communes et la société civile. La logistique nécessaire pour assurer la réussite de ce projet a été mobilisée afin de permettre aux participants d’intervenir en toute sécurité.

La conférence de presse a été organisée au profit des journalistes de tous horizons, en présence du ministre du Tourisme, M. Mohamed Moez Belhassine, ministre du Transport, M. Rabie Majidi, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Moncef Boukthir, ministre de la Santé, M. Ali Mrabet, et ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche; M. Mahmoud Ilyes Hamza, ainsi que de divers représentants d’organisations et d’associations actives dans le domaine de l’environnement et du bénévolat.

La ministre de l’Environnement a commencé par évoquer les grands chantiers du ministère de l’environnement, aussi bien les enjeux à court terme et la gestion quotidienne que l’élaboration de stratégies à moyen et long terme dans tous les domaines d’intervention du ministère, qui sont horizontaux et touchent tous les secteurs : changements climatiques, économie circulaire, transition écologique et énergétique, développement durable, gestion rationnelle des ressources naturelles …

Elle a également signalé que de nombreux aspects avaient déjà été traités, que d’autres dossiers étaient en cours d’examen et que tous les efforts, l’énergie et les moyens nécessaires étaient mis au service de la cause environnementale dans toute sa diversité.

Parallèlement à toutes ces actions dont les résultats ne sont pas toujours visibles dans l’immédiat, la ministre de l’environnement a rappelé qu’il ne fallait pas oublier la sensibilisation environnementale, dans le cadre de laquelle s’insère la présente initiative nationale.

Elle a ensuite exposé les grandes lignes de cette initiative citoyenne destinée à diffuser la culture environnementale, tout en contribuant de manière ludique à la propreté et à l’esthétique du pays au profit des générations présentes et futures.

Mme. Leila Chikhaoui-Mahdaoui a expliqué que le choix de la période dédiée à l’initiative « Clean up Month », à savoir 4 week-ends successifs étalés du 14 août au 4 septembre, avait été mûrement réfléchi de manière à correspondre à la deuxième partie des vacances scolaires afin que l’opération demeure encore fraîche dans les esprits à la rentrée et puisse se poursuivre par une éducation environnementale formelle en milieu scolaire, en rappelant qu’une collaboration avec le ministère de l’éducation était en cours à ce sujet.

Rappelons que l’initiative était ouverte à toutes et à tous, individus, associations, entreprises, nationaux, résidents, pourvu qu’ils disposent d’un document d’identité et s’inscrivent sur la plateforme http://www.cleanup-month.tn/ créée à cet effet afin de faciliter la participation.

Mme. Leila Chikhaoui-Mahdaoui, a indiqué qu’il était possible de participer à titre individuel, en tant que personne physique ou morale, mais qu’il était également proposé au public de former des équipes de 10 personnes et de participer à titre collectif, en choisissant sur la plateforme des lieux d’intervention préalablement identifiés et proposés à l’intervention collective.

Cette deuxième modalité de participation est compétitive et vise à susciter une émulation entre équipes, car des prix symboliques ont vocation à être attribués au terme de l’initiative aux trois premiers groupes, sur la base de critères objectifs tels que le poids total, les photos des sites avant/après et le tri des déchets collectés.

La réussite de l’initiative repose sur l’implication des participants pendant toute la durée du Clean-up Month et sur l’effet d’entraînement et de groupe, sachant qu’il est possible de rejoindre l’initiative à tout moment sur la plateforme http://www.cleanup-month.tn/.

Afin d’assurer le succès de cet événement, le ministère de l’Environnement, sous le haut patronage de la Présidence du Gouvernement, avec l’aide et le soutien de tous les ministères et de leurs services régionaux, en étroite collaboration avec les gouvernorats et les communes, met à la disposition la logistique nécessaire à la réussite de l’initiative, notamment des sacs de collecte, des gants, des casquettes et du matériel de pesage dans les lieux de collecte, ainsi qu’un personnel dédié aux opérations de pesage et d’enregistrement des quantités et des caractéristiques des déchets collectés.

Pour finir, la ministre de l’environnement a appelé le public à participer en masse à cette initiative citoyenne.