Festival International de Hammamet : Le grand retour de Marcel Khalifé

Une soirée hommage par excellence a eu lieu le 10 août 2022 à Hammamet lors de la 56ème édition de son festival international, réunissant, le fils Bachar Ma-Khalifé, le père Marcel Khalifé et le répertoire d’un des plus grands poètes palestiniens des temps modernes Mahmoud Darwich. Le spectacle est signé Bachar sur scène : il est dédié à son père, chantre de la musique arabe.

Au Oud et au chant, Marcel Khalifé conquis son public avec sa présence magnétique, l’art de manier son instrument musical, et sa voix qui emporte le public dans l’enceinte du théâtre de Hammamet. Le jeune Bachar est aux commandes du spectacle très imprégné par l’univers poétique de Mahmoud Darwich, fusionné à celui de Marcel Khalifé.

Un setlist exceptionnel a mené à bout la création musicale « Mahmoud, Marcel et moi ». Tout commence par un hommage à Beirut, suivi de « Haifa », avec les voix du père et du fils. « La Lettre », un solo guitare, « Les oiseaux de la Galilée » à la basse et des morceaux tels que « Peur de la lune », « Joseph », « Mon dieu », « attends là », « Passeport », « Rita », « Fi Bali » jusqu’à finir en beauté avec « S’envolent les colombes ».

Titré « Mahmoud, Marcel et moi », la création a vu le jour en février 2020 et a déjà à son actif un sacré bout de chemin déjà effectué. C’est à l’auditorium de Lyon qu’elle a vu le jour et a ensuite fait de la résistance en pleine période de Covid en partant à la Philharmonie de Paris, ensuite en entamant une tournée française et internationale fructueuse.