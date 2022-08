Bab L’BLuz prend les rênes de la soirée du 21 juillet 2022 au théâtre plein-air de Hammamet. Après un passage éclair et remarqué au Sicca Jazz, ils rempilent avec un 2ème concert à la hauteur des attentes de leurs fans tunisiens en Tunisie.

Le groupe franco-marocain fait son chemin depuis sa création en 2018 à Marrakech et il réussit sa percée musicale. Maniant le jazz et le blues, leur style mêle sonorités modernes, psychédélisme et style sonore recherché. Tous les quatre, ils revisitent le patrimoine musical marocain, et s’adonnent au « Gnawa ».

Entre fans assidus et curieux mélomanes, le théâtre plein-air les a rassemblés le temps d’une soirée. Le groupe a toujours eu comme objectif de mettre en avant le Guembri, instrument musical africain riche d’une histoire ancestrale. Du chaabi, du rock, du Gnawa, du Hassani caractérisent leur répertoire, mais le groupe veille à moderniser sa musique et à la garder ouverte sur le monde, atemporelle, multiculturelle. Leur musique est également porteuse de cultures différentes, principalement africaines, maghrébines et même Maures. Un air de poésie féminine traverse les textes de leurs morceaux. Beb L’Bluz demeure comme une ouverture musicale sur le monde en pronant humanisme, amour, paix, fraternité et égalité.

Joint par Hafidh Zouaoui et Jerome Bartolomet, Des morceaux de « Nayda » n’ont pas tardé à retentir dans une scénographie qui puise son attraction dans des effets de lumières. Yousra Mansour à exprimé son admiration et son enthousiasme au public présent. Sa présence sur place ne laisse pas indifférent, tout comme celle de Bab l’Bluz.