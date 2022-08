Ouverture de la 56e édition du festival international de Hammamet avec «Ad Libitum »

L’ouverture de la 56ème édition du festival international de Hammamet s’est déroulée sous la houlette de Taoufik Jebali, qui a présenté en première son spectacle « Ad Libitum », avec une panoplie de comédiens issus d’El Teatro.

Un spectacle hommage à feu Zeyneb Farhat qui a tenu à concrétiser ce travail scénique de son vivant.

Une ouverture qui a fait « Sold Out ». Le public était au rendez-vous au théâtre plein-air de Hammamet qui s’est empressé de vivre cette ouverture sous le signe du 4ème art, tradition annuelle du festival. Fusionnant plusieurs disciplines, et en ayant la musique au centre de l’œuvre, «Ad Libitum » (en langue latine) a conquis visuellement des spectateurs assoiffés de danses, de musiques diverses, de théâtre et d’échanges édifiants.

Les décors, les costumes et le jeu scénique était mis en valeur. « Ad Libitum » et qui signifie « A volonté » est un clin d’œil à d’anciennes créations théâtrales : elle fait échos à une musique foisonnante dans le théâtre avec ces différents registres. Un théâtre qui raconte des non-dits et véhicule des messages dans l’air du temps en s’adressant à un large public.

«Ad Libitum», ou en langue arabe « Ala Hawek », est une production d’El Teatro de 2022, conçue, mise en scène et écrite par Taoufik Jebali, co-écrite par Iyadh Chaouachi. Le spectacle a vu défiler, sur la scène plein-air du festival de Hammamet, divers interprètes, citons Naoufel Azara, Issam Ayari, Mohamed Saber Oueslati, Yasmine Dimassi, Walid Ayadi, Amel Laouini, Syrine Ben Yahia, Fatma Sfar, Ichrak Matar, Ahmed Aliouini, Mahmoud Essaidi, Mehdi Midani, Badri Mimouna, Mohamed Amine Harbaoui, Wassim Trabelsi et Badii Boussaïdi.