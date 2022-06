Sofrecom Tunisie se développe et inaugure son site régional à Sfax

Sofrecom Tunisie est fière d’annoncer l’inauguration de son nouveau site régional à Sfax, le jeudi, 2 juin 2022.

Cet évènement a été marqué par la présence de M. Guillaume Boudin, Directeur Général du Groupe Sofrecom, M. Samir Benzahra, Directeur Général de Sofrecom Tunisie et de nombreux invités représentant l’écosystème académique et industriel de la région.

Un an après l’inauguration de son nouveau siège de Tunis, Sofrecom Tunisie est aujourd’hui installée au technopôle de Sfax avec son deuxième site situé à l’hôtel des Entreprises.

« Ce site de Sfax est une nouvelle étape de notre stratégie de croissance. Il nous donne l’opportunité de poursuivre notre développement avec des profils hautement qualifiés dans les métiers du numérique, en étant au plus proche des sites de recherches et de formations universitaires. Il traduit également notre volonté de contribuer à la création d’emplois en Tunisie, et de répondre aux aspirations d’une partie de nos équipes », a annoncé M. Guillaume Boudin.

Ce développement sur Sfax est cohérent avec la politique menée par l’entreprise. « La plus grande ville du sud est un terrain connu et expérimenté pour Sofrecom Tunisie. Notre entreprise y a déjà noué, au fil des années, plusieurs partenariats avec des écoles et surtout avec le Centre de Recherche en Numérique de Sfax (CRNS). Sfax est également un véritable Hub régional et un vivier considérable de compétences tunisiennes dans le numérique », a déclaré M. Samir Benzahra. Sofrecom a ainsi engagé sur Sfax depuis 2018, des chercheurs doctorants qui travaillent sur des sujets tels que l’Agritech à base d’IA et de Blockchain.

A travers cette installation, Sofrecom affiche ses ambitions de renforcer ses partenariats historiques et d’être un acteur majeur dans le développement en Tunisie.

Rappelons que le groupe Sofrecom est un cabinet de conseil et d’ingénierie international spécialisé dans les télécommunications avec une expérience de plus de 10 ans en Tunisie et 50 ans à l’échelle internationale. Sofrecom Tunisie est aujourd’hui un acteur important dans le secteur du numérique en Tunisie, plus de la moitié de ses ingénieurs sont des femmes. La diversité des équipes fait partie de l’engagement de l’entreprise dans une démarche d’égalité professionnelle.

Sofrecom compte poursuivre cette dynamique de croissance, de diversité et d’inclusion, et faire de la transformation digitale un levier fort de développement et d’inclusion en Afrique.