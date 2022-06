HUAWEI présente la nouvelle génération de produits de haute technologie pour une vie saine et intelligente

Huawei Consumer Business Group (BG) a présenté une variété de produits de pointe de HUAWEI à Milan lors de l’évènement « Huawei Flagship Product Launch 2022 », notamment : HUAWEI WATCH GT 3 Pro, HUAWEI Mate Xs 2, HUAWEI P50, HUAWEI WATCH D, HUAWEI Band 7 et HUAWEI WATCH FIT 2. Des produits orientés pour simplifier davantage la vie quotidienne des consommateurs.

Outre ses produits hardware, HUAWEI présente également sa célèbre Health App, qui a aidé les consommateurs du monde entier à adopter un mode de vie sain.

Huawei Consumer Business Group place toujours les consommateurs au centre de ses activités. Lors de l’événement de lancement, Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, a souligné le dévouement continu de Huawei à l’optimisation de l’expérience utilisateur afin de réaliser sa stratégie et sa vision de l’ensemble des scénarios « Seamless AI Life ».

HUAWEI WATCH GT 3 Pro – L’élégance à votre poignet : Un chef-d’œuvre éternel

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro, disponible en éditions Titanium et Ceramic, sera disponible bientôt en Tunisie chez les revendeurs agréés et dans la plateforme Hmall.tn.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro est dotée d’un design d’interface » Collection Phases de Lune « , de matériaux haut de gamme, d’un grand écran ultra-clair et d’une panoplie riche en cadrans. La dernière smartwatch phare de Huawei permet de soutenir facilement un mode de vie sain, et la technologie de surveillance des données HUAWEI TruSeen™ 5.0+, permettant une mesure précise de la santé cardiaque et de l’oxygène sanguin .

Pour garantir le confort et la durabilité, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro utilise une lentille en verre sapphire et un boîtier arrière en céramique. Ces matériaux respectueux de la peau permettent de détecter automatiquement tout changement de température.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition apporte une touche de fraîcheur avec un design minimaliste. Pour garantir l’uniformité et la délicatesse des lignes, la montre adopte un polissage de qualité supérieure, ce qui est compliqué et prend du temps, juste pour créer la finition haut de gamme. Elle est équipée d’un boîtier métallique en titane, d’une lentille en verre saphir et d’un fond en céramique. La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition adopte un corps en céramique. Il présente une douce brillance naturelle qui souligne son aspect élégant. Elle est également dotée d’un cadran exclusif en forme de fleur avec des effets dynamiques ; les cinq effets de cadran différents montrent diverses formes de la fleur avec le temps. L’épanouissement vif des fleurs ne symbolise pas seulement le passage du temps de manière fascinante, mais ajoute également une touche amusante à sa présentation.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition offre une autonomie de 14 jours et de 7 jours dans des scénarios d’utilisation intense, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition offre une autonomie de 7 jours dans des scénarios typiques et de 4 jours dans des scénarios d’utilisation intense. Grâce à la recharge rapide sans fil, vous pouvez recharger la montre pour une journée complète d’utilisation en seulement 10 minutes.

Les utilisateurs de la HUAWEI WATCH GT3 Pro ont accès à plus de 100 modes d’entraînement associés à un coach de course à pied intelligent et à une fonction de planification de course à pied personnelle basée sur le physique, l’historique de course et les objectifs personnels de chacun.

HUAWEI Mate Xs 2 : la perfection étendue

Présentant le HUAWEI Mate Xs 2, le tout nouveau smartphone pliable phare de HUAWEI. Avec un poids de seulement 255 g et une épaisseur de seulement 5,4 mm , le téléphone est doté du premier design 3D en fibre de verre pour obtenir une fusion de couleurs et de textures esthétiques. Pour obtenir une surface ultraplate, minimaliste et naturelle, le téléphone utilise le Falcon Wing Design. Grâce à cela, le mouvement de la charnière et de l’écran est synchronisé avec précision via le contrôle de la liaison à longueur fixe. Pour l’écran du téléphone, l’utilisation de l’écran composite innovant développé par HUAWEI pour absorber tous les chocs et tampons rend le HUAWEI Mate Xs 2 ultra fiable.

Pour améliorer encore la qualité d’utilisation, le HUAWEI Mate Xs 2 est équipé de produits phares HUAWEI tels qu’un écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces pour offrir un contenu haute résolution, une batterie à anode en silicium pour une densité plus élevée et une plus grande capacité, le SuperCharge HUAWEI de 66W qui permet une charge de 90% en 30 minutes, et une couche nano optique antireflet pour aider à réduire les reflets.

Et pour compléter le tout, le HUAWI Mate Xs 2 intègre des interactions innovantes avec des capacités multitâches et des gestes de balayage de fenêtre flottante pour offrir un contrôle transparent lors de l’utilisation de la multifenêtre.

HUAWEI P50 – L’ultime caméra avec un design esthétique

Une stupéfiante caméra True-Form à double matrice

Il intègre la puissante matrice de la caméra principale et la matrice du SuperZoom. L’appareil est intégré à l’optique HUAWEI XD et au moteur d’image HUAWEI XD Fusion Pro, ce qui permet d’obtenir des images haute résolution plus lumineuses, plus nettes et plus détaillées. Huawei a fait des efforts supplémentaires pour mieux comprendre les couleurs. Elle a créé une solution complète et a modifié plus de 2 000 couleurs dans la gamme complète des couleurs.

Le smartphone est doté d’un nouveau système de filtres super colorés avec le moteur d’image True-Chroma et la technologie Super HDR qui améliore de manière significative les détails, les couleurs et la gamme dynamique. Le HUAWEI P50 est exceptionnel en vidéographie comme en photographie. L’appareil photo True-Form Dual-Matrix prend en charge l’enregistrement vidéo 4K à l’avant et à l’arrière, offrant ainsi des images claires et nettes sous tous les angles.

En outre, l’objectif zoom périscopique prend en charge une portée maximale de zoom allant jusqu’à 80 fois. Le HUAWEI P50 prend également en charge une nouvelle génération de technologie True-Steady Shot AIS Pro et est complété par un tout nouveau matériel OIS pour offrir des expériences de stabilisation nettement améliorées.

Une conception iconique de l’appareil photo à double matrice

C’est la combinaison parfaite de la forme et de la fonction. La configuration à double anneau est visuellement frappante et immédiatement reconnaissable, tout en intégrant le matériel photo le plus avancé des smartphones.

Il intègre un écran époustouflant et une caméra à simple perforation. Grâce à son écran HDR prenant en charge la gamme de couleurs P3 complète, il peut offrir une expérience visuelle impressionnante tant pour le divertissement vidéo que pour le jeu. Le HUAWEI P50 est doté d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz pour offrir des temps de réponse rapides. Avec un indice IP68, vous pouvez être sûr que vous serez protégé des éléments lors de vos déplacements.

Batterie performante avec HUAWEI SuperCharge

Qu’il s’agisse de jouer, d’enregistrer, de travailler ou simplement de naviguer sur Internet, le HUAWEI P50 offre une excellente autonomie grâce à sa grande batterie longue durée de 4100mAh, qui bénéficie de la fonction SuperCharge HUAWEI 66W.

En outre, l’AppGallery, innovante et sécurisée, est disponible sur le HUAWEI P50 et permet aux utilisateurs de télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

HUAWEI WATCH FIT 2 – La mode à votre poignet

Avec des caractéristiques à la mode, le HUAWEI WATCH FIT 2 associe style et fonctionnalité. La HUAWEI WATCH FIT 2 est équipée d’un écran AMOLED HD HUAWEI FullView de 1,74 pouce qui affiche 336PPI et une résolution de 336 x 480 pour offrir une excellente expérience visuelle et s’accompagne d’un rapport écran/corps aussi élevé que 72,2% .

La montre est également dotée d’un nouveau design de lanceur en échiquier qui offre aux utilisateurs une expérience interactive et la fonction Tap to Transfer .

La HUAWEI WATCH FIT 2 est désormais équipée d’un haut-parleur, en plus du microphone. Les appels peuvent être transférés du smartphone de l’utilisateur à sa smartwatch via Bluetooth , afin qu’il puisse discuter en déplacement, où qu’il soit.

Les utilisateurs peuvent répondre aux appels et les raccrocher facilement en appuyant sur le bouton de la smartwatch et ajouter des contacts fréquemment utilisés dans l’application HUAWEI Heath. Ils peuvent également écouter de la musique directement sur la smartwatch avec la lecture de musique hors ligne et gérer la lecture de musique via des applications mobiles. Accédez à HUAWEI Assistant∙TODAY sur la smartwatch pour consulter rapidement la météo, les vols et d’autres informations. Malgré son boîtier compact, la HUAWEI WATCH FIT 2 parvient à loger une grande batterie. Dans des scénarios d’utilisation typiques, la smartwatch peut être utilisée pendant 10 jours, et 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive.

HUAWEI Band 7 : un bracelet intelligent ultra-fin FullView avec une longue autonomie.

Se démarquant de ses concurrents, le HUAWEI Band 7 offre des fonctions professionnelles dans le domaine de la santé et du fitness scientifique. Le bracelet est le plus fin des trackers de fitness avec une épaisseur de moins de 10 mm et un poids de 16 grammes. Équipé d’un écran AMOLED avec un rapport écran/corps de 64,88 % et une résolution de 194 x 368, il offre un contenu et des images vives. Les utilisateurs peuvent personnaliser le cadran de leur montre avec différentes couleurs pour l’assortir à leurs tenues.

Dans un scénario type, le HUAWEI Band 7 offre une autonomie de 14 jours , ce qui permet aux utilisateurs de le porter toute la journée en utilisation continue, de surveiller divers indicateurs corporels, même en dormant. Personnalisez le cadran de la montre grâce à 3 modes différents, notamment les cadrans de montre AOD avec des cadrans par défaut pour l’affichage du contenu sur le cadran de la montre ; le cadran de la phase lunaire qui affiche les heures de lever et de coucher du soleil ainsi que 8 phases lunaires et le changement de marée en temps réel ; ainsi que plus de 4 000 thèmes avec des couleurs assorties pour s’adapter au style personnel de l’utilisateur.

Avec le nouveau système de mesure de la course à pied de HUAWEI, l’indice d’aptitude à la course à pied (RAI), les utilisateurs peuvent évaluer leur aptitude à la course à pied de manière objective et découvrir leurs progrès en temps réel.

Pendant qu’ils s’entraînent, les utilisateurs peuvent utiliser le HUAWEI TruSeen™4.0 pour suivre leur fréquence cardiaque en continu, rapidement et avec précision grâce à deux LED 3-en-1 et une photodiode pour un apport lumineux plus important.

MONTRE HUAWEI D : Tensiomètre au poignet

Le HUAWEI WATCH D est le premier dispositif de surveillance de la pression artérielle au poignet permettant une mesure précise de la pression artérielle à tout moment et en tout lieu pour les patients hypertendus.

D’une taille et d’un poids 1/6 des tensiomètres traditionnels, le HUAWEI WATCH D utilise également une mini-pompe pour mesurer la pression artérielle avec précision à tout moment et en tout lieu. Grâce à une mini-pompe innovante, la pression de la pompe à air peut atteindre 40 kPa, ce qui permet de mesurer la pression artérielle jusqu’à 230 mmHg. Cela équivaut à la gamme des tensiomètres traditionnels.

HUAWEI WATCH D n’est pas seulement un capteur de pression artérielle, c’est aussi une smartwatch qui prend en charge la mesure de la fréquence cardiaque.

Il dispose de plusieurs modes d’entraînement et de fonctions de surveillance de la santé. Le HUAWEI WATCH D prend également en charge la mesure de la tension artérielle, la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance scientifique du sommeil, la surveillance automatique de la SpO2, la détection de la température de la peau, la surveillance du stress , etc., Il est équipé de plus de 70 modes d’entraînement . Combiné au mode intelligent, il offre une autonomie de 7 jours , ce qui permet aux utilisateurs de le porter et de l’utiliser en continu sans avoir à le recharger fréquemment.

L’application santé HUAWEI

HUAWEI Health App couvre tous les aspects d’un mode de vie sain, notamment la forme physique, la nutrition et le bien-être. Les utilisateurs peuvent profiter d’un large éventail de fonctionnalités de l’application HUAWEI Health App pour rester en forme, tant pour leur santé physique que mentale. Avec HUAWEI Health+, Huawei introduit un nouveau service d’abonnement premium payant pour les utilisateurs qui recherchent des fonctions de santé et de fitness plus avancées. Le HUAWEI Health+ sera d’abord commercialisé en Allemagne et en Italie.

Il n’est pas facile de créer un régime pour rester en bonne santé, mais avec l’aide du plan de remise en forme de HUAWEI Health App+, les utilisateurs peuvent créer des séances d’entraînement et des plans d’alimentation avec des rappels automatiques en fonction de leurs jours d’entraînement, de leurs objectifs d’exercice et de leurs aliments favoris. Utilisez l’analyse nutritionnelle pour saisir les données nutritionnelles de chaque repas et calculer le nombre de calories avec une grande précision afin d’aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Enfin, pour aider à la respiration, l’entraînement à la respiration de HUAWEI permet aux utilisateurs de créer et de développer leur propre routine d’exercices respiratoires, ce qui encourage la cohérence et garantit que la pratique s’intègre dans la vie quotidienne de l’utilisateur.

HUAWEI continue de s’efforcer de permettre aux utilisateurs de mener un mode de vie sain grâce à de nouvelles innovations. Avec un matériel et des fonctions nouveaux et uniques permettant aux utilisateurs de se suivre et de se motiver alors qu’ils s’engagent dans un voyage pour trouver le meilleur d’eux-mêmes.