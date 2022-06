Tunis : inauguration officielle du Huawei Experience Store

Huawei Consumer Business Group Tunisie a organisé, récemment, une cérémonie d’inauguration officielle de son Huawei Experience Store aux berges du lac 1 en présence de monsieur Kelvin Zhang (Country Manager, Huawei CBG Tunisia).

Avec le concept de Huawei Experience Store (HES), le client aura l’occasion d’essayer la technologie SUPER DEVICE avec ses différents scénarios : Maison intelligente, bureau intelligent, voyage facile, divertissement, santé et forme physique. Le client aura le temps et l’espace nécessaire pour essayer l’ensemble des produits Huawei tout en bénéficiant d’un démo personnalisé assuré par une équipe formée et expérimentée.

Bâtie autour de la libre combinaison de matériel, la technologie SUPER DEVICE permet de transformer les appareils Huawei en une unité cohésive dotée de ressources et de capacités partageables, toutes disponibles à tout moment, pour créer un super périphérique. La technologie permet de connecter votre ordinateur portable à un large éventail de périphériques différents, en un seul clic.

Le store englobe l’ensemble de la gamme Huawei en Tunisie et se démarque également par l’exclusivité d’exposition et de test pour certains produits Huawei à l’instar du smartphone Mate 40 Pro. Concernant les produits qui sont déjà lancés sur le marché tunisien, ils sont également disponibles avec des offres exclusives et de nombreux cadeaux dans la limite du stock disponible.

L’ouverture de ce magasin coïncide avec le lancement du Huawei Nova 9 SE avec son appareil photo 108MP et sa fonctionnalité super charge 66W. le nouveau HUAWEI nova 9 SE est actuellement en période de pré-commande (du 7 au 16 mai 2022) avec deux cadeaux : Huawei Freelace et extension de garantie de 90 jours.