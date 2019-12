Cinquième édition du Forum Dauphine : Tunis Entreprises

Devenue désormais un rendez-vous annuel très attendu pour les étudiants et les chefs d’entreprises, la 5ème édition du Forum Dauphine (Tunis Entreprises) vient de se tenir sur son campus situé à El Omrane.

Cette manifestation d’envergure a rassemblé plus de 500 étudiants (issus des établissements supérieurs de Tunis et environs) venus rencontrer plus de 50 entreprises avec pour objectif ultime: se faire connaître des étudiants, proposer des postes à pourvoir et alimenter leurs CVthèques de profils susceptibles de répondre aux critères et aux valeurs de leurs départements ressources humaines.

Le Forum Dauphine | Tunis Entreprises a représenté une occasion pour les étudiants et les jeunes diplômés de trouver l’occasion idoine pour multiplier leur chance d’employabilité et s’insérer dans la vie professionnelle. Et ce d’autant plus que tous les secteurs d’activité du tissu entrepreneurial tunisien étaient représentés à cette manifestation. On a compté parmi eux : les Big 4, Attijariwafa Bank, BIAT, Monoprix, Magasin Général, MCF, Vermeg, Expensya, Groupe Délice, Mazars, Bangue Zitouna, ODDO BHF, Vneuron auxquelles s’ajoutent 15 startups….

Véritable opportunité, ce forum a permis aussi aux étudiants d’horizons divers de se rencontrer, mais aussi de se confronter, certains pour la première fois, à l’exercice de l’entretien de recrutement et percevoir ainsi la nécessité d’élaborer un CV dès la première année d’études supérieures. Il a d’un autre coté permis de constituer ainsi un premier réseau de contacts.

Il est à signaler, par ailleurs, que dans le cadre de cette 5ème édition du Forum, l’université Dauphine Tunis a annoncé qu’elle compte créer un espace dédié aux 15 start-ups. L’objectif de ce « start-up corner » est de faire se rencontrer dans un même espace les entrepreneurs et les étudiants.

A travers ce forum, l’université Dauphine| Tunis a tenu également à accompagner les étudiants dans leur recherche d’emploi ou de stage en leur proposant trois ateliers :

– « Projet Professionnel Personnalisé avec l’outil ADVanced Insights INNERMETRIX® « animé par Chiraz Bassoumi, consultante RH spécialisée dans le développement et l’évaluation des compétences comportementales et enseignante universitaire.

– Sélection de « dos and don’ts pour un entrepreneur » animé par Amine Abdelkhalek, ingénieur financier de la Banque d’Affaires IEG Tunisia, Corporate Advisory

– « Business Intelligence through SAP » animé par l’équipe BI de l’ESN Syrios

Cette journée a été également l’occasion de faire un focus sur les 2 licences et 4 masters proposés sur le campus Tunis de l’université Paris-Dauphine.

Des étudiants de la Junior Entreprise ont répondu à l’ensemble des questions quant aux formations délivrées sur leur campus.