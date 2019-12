OPPO lance la série Reno2 en Tunisie

OPPO a lancé la nouvelle série Reno2 sur le marché tunisien le 22 novembre 2019. Les modèles Reno2, Reno2 Z et Reno2 F représentent la dernière version de la populaire série Reno, qui redéfinira les limites de la créativité des utilisateurs grâce à des fonctions d’amélioration de la photographie. La configuration quad-caméra comprend un zoom hybride 5x permettant aux utilisateurs de se rapprocher beaucoup plus du sujet. Cette caméra permet également d’avoir des prises de vue ultra-claires de nuit même dans des conditions de quasi-absence de lumière grâce au mode ultra-dark et des enregistrements vidéo ultra-stables grâce à l’Ultra Steady Video . Les fonctionnalités multi-perspectives uniques de la série Reno2 permettent aux utilisateurs de voir les choses différemment. OPPO a lancé ainsi la campagne «Challenge Your Perspective», appelant les créateurs à défier audacieusement la photographie conventionnelle sur Instagram en capturant de nouvelles perspectives à partir de leurs smartphones.

Une caméra avancée libère la créativité de l’utilisateur

OPPO se consacre à repousser les limites de la photographie mobile. Le Reno2 est équipé de quatre caméras offrant un système d’imagerie à focale complète. Il présente également un zoom hybride 5x, un objectif à très grand angle, etc. Trois objectifs de différentes focales agissent à l’unisson pour créer un effet de zoom hybride 5x unique allant du très grand angle au téléobjectif. Le Reno2 offre également une technologie d’image qui garantit une transition du zoom fluide et homogène. Cela signifie des images nettes et de très haute qualité dans des scénarios longue-distance; lors des présentations où il est nécessaire de voir des informations textuelles, ou lors d’un concert ou les utilisateurs veulent capturer des images claires des artistes sur scène. L’objectif Ultra-Wide Angle offre une perspective impressionnante à 116 °, faisant ressortir encore plus d’images et de thèmes photo différents. Les utilisateurs peuvent désormais filmer des paysages vastes et infinis, de jour comme de nuit, et même dans des espaces restreints ou confinés, démontrant ainsi les performances exceptionnelles du combiné, quel que soit le sujet ou l’environnement.

Avec un objectif principal de 48MP équipé d’une stabilisation optique d’image, d’une ouverture F1.7, et d’un capteur 1/2 pouce associé à la technologie Quad Bayer, Reno2 peut améliorer les performances en faible luminosité. Le mode Ultra Dark de la série Reno2 couvre toute une gamme de scènes de nuit via une puissante NPU et des algorithmes affinés. Même si les niveaux de lumière sont inférieurs à 1 lux, vos photos seront claires et nettes grâce à la réduction du bruit AI optimisée par le smartphone. Parallèlement, les réglages d’exposition dynamique du logiciel garantissent une luminosité optimale de l’image, vous permettant de révéler des objets la nuit à l’aide d’une NPU intégrée, accélérant ainsi le traitement de l’image.

Mais une seule photo ne peut pas raconter toute une histoire, et avec un nombre croissant d’utilisateurs de réseaux sociaux, OPPO accorde plus d’attention à la vidéographie qu’auparavant. La technologie ultra-stable du mode vidéo Ultra Steady d’OPPO renforce la stabilité des vidéos, permettant aux utilisateurs de capturer des vidéos stables en cours d’exécution, de ski, de planche à roulettes, de vélo, etc. Ceci est réalisé grâce à un appareil de mesure IMU à fréquence d’échantillonnage élevée et à un capteur de coque, doté des stabilisations électronique et optique de l’image.

Un design centré sur l’utilisateur, qui combine fonctionnalité et style

Le Reno2 est également équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, d’une résolution de 2400×1080 et d’un ratio écran à corps de 93,1%, en verre Gorilla® de 6ème génération. Les Reno2 Z et Reno2 F disposent d’un écran AMOLED 6,5 ’légèrement plus petit, d’une résolution de 2340×1080, et d’un ratio écran / corps de 91,1% en verre Corning® Gorilla® de 5e génération. Le Reno2 est livré avec le Sunlight AMOLED Screen amélioré, qui offre une luminosité suffisante même dans des environnements extérieurs particulièrement lumineux, tout en prolongeant la durée de vie de l’écran de 50% et en réduisant la consommation d’énergie de 6%. Le Reno2 est équipé d’une caméra escamotable Shark, qui prend même en charge les prises de vue ultra-éclairées, mais aussi du tout nouveau mode Beauté AI. De leur côté, les Reno2 Z et Reno2 F sont équipés d’une caméra avant escamotable de 16 Mpx avec éclairage ambiant.

La série Reno2 se caractérise par des corps incurvés fabriqués à partir d’une seule pièce, sans jointures. Grâce à l’utilisation de la technologie de décapage à trois couches, OPPO a réussi à créer un aspect beaucoup plus brillant et multi-tons avec différentes nuances de couleurs qui ressortent lorsque le smartphone est placé sous différents angles. Ces couleurs sont semblables aux profondeurs variables de l’eau et rappellent la beauté mystérieuse de la mer profonde.

Matériel et logiciels de pointe offrant des performances exceptionnelles

La série Reno2 est optimisée par ColorOS 6.1 et fonctionne sur la dernière version d’Android Pie 9.0, offrant une expérience utilisateur plus fluide et plus agréable. Le Reno2 offre une expérience visuelle inédite, notamment des designs de fonds d’écran mieux adaptés au design extérieur du téléphone. Des dégradés de couleurs clairs, élégants et sans bordure sont utilisés pour remplacer les blocs de couleur précédemment utilisés. De nouveaux gestes pour gérer la navigation rendent le téléphone plus confortable à utiliser avec une seule main.

Cette série Reno2 offre une expérience de jeu complète, avec des fonctionnalités optimisées telles que Touch Boost 2.0, Frame Boost 2.0 et Game Space. Touch Boost 2.0 aide les utilisateurs à éviter les problèmes courants liés à l’utilisation de titres inconditionnels, tandis que Frame Boost 2.0 analyse l’état des performances mobiles afin d’ajuster le taux de trame et la stabilité afin de donner la priorité à une expérience de jeu de première classe. Frame Boost 2.0 allouera également des ressources pour éviter la consommation excessive d’énergie et le chauffage du téléphone. De plus, Game Space gère collectivement les applications de jeu pour offrir aux utilisateurs une expérience de jeu sans distraction et plus immersive. Dans l’ensemble, la série Reno2 est certifiée cinq étoiles par TUV Rheinland, qui teste les performances globales du téléphone en se basant sur plusieurs critères (écran, autonomie de la batterie, performances et puissance du signal).

Le premier casque sans fil anti-bruit d’OPPO pour une expérience audio inédite

Lors de la cérémonie du lancement d’OPPO Reno2 en Tunisie, la marque a également présenté son tout nouveau casque : le casque anti-bruit sans fil OPPO Enco Q1. Ce casque utilise la suppression de bruit active hybride, avec laquelle les microphones « feedforward » et « feedback » fonctionnent conjointement afin de bloquer au maximum le bruit environnant. Le casque dispose également d’unités de pilotage dynamiques avec diaphragmes composites de 11,8 mm, en plus de la prise en charge du format AAC, de trois modes audio 3D immersifs et d’un réglage audio mis au point par une équipe spécialisée dans l’acoustique. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de la musique, des jeux et de la vidéo dans n’importe quel environnement.

Les écouteurs sont conçus de manière ergonomique, avec des oreillettes épousant la forme de l’oreille et un serre-nuque qui s’aligne sur le contour du cou pour maximiser le confort et la stabilité. Les écouteurs se caractérisent par une apparence simple et élégante, un corps léger et confortable et une grande flexibilité, offrant une expérience supérieure aux utilisateurs.

Le casque utilise un port de charge USB-C et peut lire en continu l’audio pendant 15 heures avec la suppression de bruit activée ou 22 heures sans suppression de bruit.