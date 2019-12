Huawei étend son offre tunisienne de smartphones avec le Y9s

À l’hôtel Dar el Marsa, dans une ambiance conviviale, Huawei Tunisie a lancé le « Huawei Y9 S ».

Un lancement fantastique pour un smartphone original !

En effet, cette campagne de teasing a fait fureur sur le marché tunisien. La campagne avait pour but de complétement dérouter l’avis public sachant qu’en parallèle une autre campagne était d’actualité. Ainsi, pour semer le doute ils ont construit leur campagne parallèle autour de l’anonymat, du mystère et du secret autour de la lettre « S » qui vient rappeler le nom du nouveau produit.

Mystère, Secret, silence. 3 mots qui contiennent la lettre « S » et qui ont décrit l’histoire mystérieuse qui a fait le tour sur les réseaux sociaux ces deux derniers jours. Sur beaucoup de comptes Instagram, Huawei a décidé de faire le buzz en utilisant la lettre S d’une manière anonyme.

« S », « Top Secret ! », « SomethiNg Special For You » … des messages chiffrés, avec un seul lien entre eux ! La lettre S.

Le 26 Novembre, une vague de stories a envahie Instagram, où un ensemble d’instagrammeurs ont reçu d’une façon anonyme des boxes agréablement originales qui contiennent des fleurs et des macarons.

Ces boxes paraissent magiques, en arrivant sans aucune indication sur le nom de l’émetteur et sur la nature du produit. Quelle confusion accrue !

De plus ce qui a provoqué l’ambiguité chez les instagrameurs la présence d’une autre boîte secrète à l’intérieur du box qui a pour titre « Don’t open me before November 29th ». Ainsi, le lendemain ils reçoivent un Email anonyme qui les convie à l’Hôtel Dar el Marsa, le 29 Novembre à 19h00.

Le Huawei Y9 S répond à vos questions !

En effet, le Huawei Y9 S comprend tous les avantages des derniers smartphones lancés par Huawei.

Le Huawei Y9 S a opté pour un design original, la triple caméra arrière de 48MP et l’incroyable couleur revisitée du Huawei P30 Lite, le Breathing Crystal.

L’objectif ultra grand angle arrière de 8 MP peut visualiser des architectures, des montagnes ou des groupes en détail et en toute clarté. Capturez intégralement des scènes sans perdre aucun détail.

Il possède également la caméra Selfie Pop-Up de l’Y9 Prime 2019. De plus, ce smartphone détient une grande capacité de stockage de 128 GB ROM et une mémoire de 6 GB RAM.

Mais ce qui fait du Huawei Y9 S un smartphone plus exceptionnel, c’est la nouvelle technologie d’empreinte digitale située sur le côté droit du smartphone.

Pour une expérience cinématographique, l’affichage HUAWEI Ultra FullView Display 6.59″ offre un horizon ultra large sans aucune encoche, profitez de votre temps en regardant, en jouant ou en lisant un écran quasiment bezel-less.

Réservez et gagner !

Vous pouvez réserver cette nouvelle icône du 29 novembre au 5 décembre sur la plateforme www.moncadeauhuawei.tn et profiter d’un cadeau exceptionnel le Huawei Mini Speaker.

Le smartphone sera officiellement disponible sur le marché à partir du 6 décembre 2019 au prix de 999dt.