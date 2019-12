La Banque Allemande de Développement, KfW, accorde 63,75 M€ à la Tunisie

La KfW, Banque Allemande de Développement, a signé avec le Gouvernement Tunisien en marge d’une cérémonie de signature au Ministère des Affaires Étrangères le jeudi 21 novembre 2019, huit accords de financement visant à mettre en place de nouveaux programmes dans les domaines du photovoltaïque, de l’assainissement, de la protection du littoral et de la gestion intégrée des ressources en eau. Pour le compte du Gouvernement Fédéral Allemand, la KfW mettra à la disposition du Gouvernement Tunisien, des prêts et des dons à hauteur de 63,75 M€, se détaillant comme suit :

Programme de promotion des installations PV connectées au réseau électrique

L’accord de financement s’élève à 34,0 M€ sous forme de prêt bonifié et 2,5 M€ en guise de don et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Solaire Tunisien. La réalisation du programme est confiée à l’Agence Nationale pour la Maitrise d’Energie (l’ANME) qui jouera le rôle d’agence d’exécution. Les bénéficiaires directs du programme seront les établissements publics à la suite d’un processus transparent de sélection. Le programme vise à réduire les consommations énergétiques à travers la mise en place d’une centaine de systèmes photovoltaïques d’une capacité approximative de 30 Mégawatt sous le régime de l’autoproduction. Ce programme permettra également de réduire les émissions de CO2 d’environ 20 Milles Tonnes par an.

Programme Assainissement Zones Industrielles Phases II

Le contrat de prêt a été signé avec l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et s’élève à 18,0 M€. L’objectif principal de ce programme est d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées industrielles dans les zones industrielles Moknine, Ben Arous, Utique, Bizerte, Sfax, Enfidha, Oued El Bey, Monastir, Mjez El Beb, pour contribuer à:

* diminuer les risques sanitaires pour la population dans les zones industrielles et limitrophe aux zones industrielles retenues par le programme ;

* la protection des ressources hydriques superficielles et souterraines ainsi que des zones humides et des zones côtières ;

* maintenir et à créer des emplois dans les zones industrielles ainsi qu’aux lieux touristiques en aval, qui seront protégés des rejets des eaux usées industrielles non traitées ;

* protéger les infrastructures d’assainissement conçues et réalisées pour les eaux usées urbaines et sécuriser la qualité des eaux traitées pour toute fin utile.

Le groupe cible du projet est la population vivant à l’intérieur et autour des zones industrielles sélectionnées, ainsi que les personnes vivant à proximité des zones de drainage de ces zones industrielles.

Traitement et évacuation des boues d’épuration

La KfW a également signé le jour même avec l’ONAS un contrat de financement de 0,6 M€ sous forme de don pour une assistance technique concernant le traitement et l’évacuation des boues d’épuration. Ce don servira à former des agents de l’ONAS et à sensibiliser les agriculteurs, afin de valoriser les boues dans l’agriculture.

Protection du littoral

Un accord de prêt s’élevant à 4,5 M€ a été signé avec l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL). Le projet contribue à l’adaptation au changement climatique et concerne plus précisément la protection du littoral de Sousse El Kantaoui contre l’érosion et contre les effets négatifs du changement climatique. L’objectif du projet est la réhabilitation et la valorisation écologique et économique de la zone côtière de Sousse El Kantaoui pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire et augmenter la résilience dans la zone contre les effets négatifs du changement climatique.

FODEP

L’accord de financement s’élève à 1,0 M€ de don pour une assistance technique à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et s’inscrit dans le cadre du Fonds pour la protection de l’Environnement (FODEP). L’objectif du projet est de diminuer l’émission de substances nuisibles et la consommation de ressources par les entreprises participantes pour contribuer à la réduction des risques pour la santé émanant d’entreprises industrielles, agricoles et de services installées en Tunisie.

Programme de stockage de l’eau et de la protection contre les inondations Phase II

Le contrat de financement de 1,45 M€ sous forme de don signé avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche va fournir un financement d’une étude préparatoire pour la protection contre les inondations dans la vallée de la Medjerda et plus précisément dans zone entre la confluence de la Medjerda avec le Mellègue et le barrage Sidi Salem.

Surélévation du barrage Bou Heurtma et Modernisation du canal Medjerda – Cap Bon

Le contrat de financement de 0,7 M€ sous forme de don signé également avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche va servir au financement des mesures de formation pour les exploitants du canal Medjerda – Cap Bon et du barrage Bou Heurtma ainsi qu’au financement des mesures d’accompagnement et d’acceptabilité sociale de l’investissement.

Gestion Intégrée des Ressources en Eau à Mornag et Modernisation des Périmètres Publics Irrigués de Sidi Thabet (GIRE)

Le contrat de financement de 1,0 M€ sous forme de don signé avec le Ministère de l’Agriculture, des

Ressources Hydrauliques et de la Pêche va appuyer le Commissariat Régional du Développement

Agricole (CRDA) de Ben Arous et les agriculteurs de la plaine de Mornag en vue d’une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).