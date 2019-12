MG accompagne ses clients aux Dunes Electroniques avec un magasin au cœur du désert !

La Marque poursuit son engagement citoyen dans la promotion de l’économie locale et régionale, l’écologie, la musique et la culture. Cette année elle accompagne en tant que Partenaire Majeur le festival

des Dunes Electroniques le 16 et 17 novembre 2019 au célèbre site Star Wars de Ong Jmal, Nafta.

Dans un contexte écologique et citoyen, cette édition très attendue par des milliers de jeunes fans de musique électronique, rime avec la vague citoyenne actuelle.

Mg n’a d’ailleurs pas manqué d’être présente avec un magasin mobile digitalisé et écologique au cœur du désert afin de se rapprocher de ses clients et ainsi leur offrir une expérience unique avec des produits utiles qu’on ne trouve pas dans ce genre d’événements (snaking, déodorant, gels antibactériens, power bank, etc). Un Catalogue dynamique sur tablettes et visible sur écrans a été mis à disposition des clients afin de faciliter l’achat.

En tant qu’enseigne 100% tunisienne, Mg a participé à la vague de citoyenneté en permettant aux jeunes de profiter du festival en toute propreté grâce aux sacs écologiques offerts pour chaque achat et à un système de tri d’ordures, de collecte et ramassage des déchets. Des bennes, des zones de tri et des zones de collecte ont été installées sur le site avec une équipe de ramassage et des camions de déchargement. Tous ces partenaires ont été embauchés dans la région de Nefta pour encourager l’économie locale. De plus, MG a reversé l’équivalent des points de fidélité collectés lors de l’événement aux associations Soli&green et Tounes clean-up pour nettoyer le désert de Nefta.

Last but not least, pour bien recharger l’énergie des Dunistes et mieux faire face aux 30 heures de musique non-stop, des Zones de repos Chill by MG ont été mis en place pour les festivaliers sous des tentes berbères…

En s’associant à cette édition des Dunes Electroniques, Mg continue de surprendre avec des nouveautés inédites et affirme sa volonté de partager avec ses clients des moments inoubliables de joie et de citoyenneté.