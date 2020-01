RSE : Lancement du concept RSE POWER en Tunisie

La responsabilité sociétale des entreprises appelée communément RSE (en anglais, Corporate Social Responsibility ou CSR ) désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, des enjeux : social, environnemental, de transparence et d’éthique dans leur stratégie.

En Tunisie, les débuts de la RSE sont timides. Historiquement, ce concept a vu le jour officiellement au début des années 2000 avec le lancement du programme Pacte Mondial RSE des Nations Unies (Global Compact), et c’est en mai 2013 qu’il s’est implanté dans nos contrées avec la fondation de l’Institut de Responsabilité Sociétale des Entreprises en Tunisie (IRSET) qui gère ce programme.

En 2018, une loi sur la RSE, la 2018 – 35, a été promulguée pour encadrer cette politique au sein des entreprises tunisiennes.

2019 était une année de transition et l'année 2020 devra marquer le véritable décollage de la RSE en Tunisie, avec la naissance de RSO EMPOWERING AGENCY, la première agence de marketing sociétal en Tunisie.

Cette initiative responsable est le fruit de l’intime conviction d’une équipe d’experts tunisiens que l’adoption, inéluctable, par les entreprises et organismes tunisiens, d’une politique RSE est un facteur de promotion à l’échelle nationale, et d’expansion internationale à travers la conquête de nouveaux marchés.

Ainsi, RSO EMPOWERING AGENCY a développé un concept unique et original, RSE Power, alliant :

– l’élaboration, la réalisation et le suivi de stratégies RSE annuelles pour le compte des entreprises et organismes tunisiens.

– la communication et la vulgarisation de la RSE en à travers la création des supports annuels suivants : le Guide de la RSE en Tunisie, le Salon de la RSE, le Prix de la meilleure entreprise innovante en matière de RSE en Tunisie et de Workshops régionaux et sectoriels de vulgarisation.

En outre, avec le soutien de partenaires nationaux et internationaux, RSO EMPOWERING AGENCY fournira aux entreprises tunisiennes, en les accompagnants dans le processus d’accréditation et de compatibilité aux normes internationales,

l'opportunité d'obtenir la première accréditation RSE internationale en Tunisie grâce à la collaboration exclusive en Afrique et au Moyen Orient, avec le leader mondial dans ce domaine.