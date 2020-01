Porsche Middle East and Africa : hausse de 7 % du nombre de véhicules livrés en 2019

Porsche Middle East and Africa FZE, filiale détenue à 100 % par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, sise à Stuttgart, a livré 6 891 voitures de sport en 2019 dans la région, un chiffre en hausse de 7 % en glissement annuel malgré une conjoncture toujours difficile localement pour le secteur automobile. En glissement annuel, les entrées de commandes progressent de 11 %, ce qui témoigne de l’engouement toujours croissant pour les modèles Porsche.

La nouvelle génération de la 911, lancée récemment sur le marché, a reçu un accueil unanime dans la région. Le Macan, dont la nouvelle version est arrivée sur le marché au premier trimestre 2019, est le modèle qui a le plus contribué à la hausse des ventes. Totalisant plus de 40 % des modèles livrés aux clients, le Cayenne a également apporté une contribution majeure au succès de la marque l’an dernier. L’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Afrique du Sud, Oman et le Koweït constituent les principaux marchés de croissance dans la région.

Dr Manfred Braeunl, Chief Executive Officer de Porsche Middle East and Africa FZE, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la croissance enregistrée en 2019, notamment dans un contexte marqué par des changements permanents dans l’environnement économique, politique et législatif. Forts d’une solide gamme de modèles, mais aussi grâce au professionnalisme et à la passion de nos importateurs, nous avons pu obtenir ces très bons résultats. »

Parallèlement à l’arrivée du Macan sur le marché, Porsche a également lancé le tout nouveau Cayenne Coupé dans la région. Avec ses lignes acérées, ses remarquables performances et ses deux configurations de toit, le Cayenne Coupé constitue la déclinaison la plus sportive de la gamme des SUV sportifs premium. La 8e génération de la 911, modèle emblématique de la marque, est arrivée sur le marché au second semestre 2019 : les chiffres de ventes de la 911 ont dépassé ceux atteints l’année dernière.

Avec 22 % des ventes réalisées dans la région, l’Afrique du Sud, où le nombre de véhicules neufs livrés progresse de 17 % par rapport à 2018, constitue le plus vaste marché pour Porsche Middle East and Africa en 2019. Les pays du CCG contribuent encore largement au succès commercial de la marque dans la région : 21 % des véhicules vendus ont été livrés aux EAU, 13 % au Koweït et 11 % à l’Arabie saoudite. L’Égypte est l’un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide pour Porsche, dans le prolongement du développement économique du pays. L’Arabie saoudite enregistre également une croissance sensible, avec une augmentation des ventes de 34 % en glissement annuel. Les ventes progressent aussi fortement à Oman (+ 15 %).

Dr Manfred Braeunl a commenté l’annonce des résultats en ajoutant : « 2020 sera une année de référence pour Porsche, une année qui, j’en suis sûr, consolidera notre réussite dans la région. Avec notamment le lancement de notre première sportive 100% électrique, le très attendu Taycan. Ce modèle résolument sportif et novateur, conçu pour procurer des émotions et incarnant les valeurs d’une authentique Porsche, a toutes les qualités pour satisfaire pleinement une clientèle en quête de plaisir de conduire. Nous allons également saluer la Panamera Edition 10 ans et nous accueillerons le Macan GTS, le modèle le plus sportif de notre gamme de SUV compacts, qui a connu un succès phénoménal l’an dernier. Je suis heureux de faire partie de la grande famille Porsche à l’aube d’une année qui promet des grands changements pour la marque. »

Les Taycan Turbo et Turbo S sont les premières déclinaisons du modèle Porsche tout-électrique. Disponibles dans la région en cours d’année, ils figurent parmi les modèles de série les plus puissants qui sortent actuellement des ateliers de production de l’entreprise. Doté de deux moteurs issus de la compétition automobile et d’une transmission intégrale, le Taycan est une authentique Porsche. Avec le coefficient de traînée le plus faible et le centre de gravité le plus bas de toute la gamme Porsche, le Taycan établit de nouvelles références en matière d’accélération longitudinale et latérale. Fort d’une autonomie pouvant atteindre 450 km (cycle WLTP), le Taycan est le premier véhicule électrique produit en série alimenté par une tension de 800 V. Avec une telle tension, il ne faut que 22,5 min pour charger les batteries de 5 % à 80 %. C’est également le premier véhicule électrique doté d’une boîte à deux vitesses, pour une meilleure accélération et une vitesse maximale continue hors pair. Le fleuron de la gamme Taycan, le modèle Turbo S, développe 761 ch et abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 s, une performance identique à celle de la 911 GT2 RS, ce qui témoigne du caractère sportif de la voiture. Le Taycan Turbo franchit les 100 km/h départ arrêté en 3,2 s.

En 2019, à l’échelle mondiale, les ventes de Porsche progressent en volume de 10 % en glissement annuel, avec 280 800 unités livrées aux clients dans le monde. Le Cayenne et le Macan enregistrent une forte croissance : une hausse de 29 % des ventes pour le Cayenne, 16 % pour le Macan. L’Europe et l’Allemagne enregistrent une augmentation de 15 % des livraisons de véhicules neufs. Les deux plus vastes marchés de Porsche dans le monde, à savoir la Chine et les États-Unis, affichent une hausse de 8 % du nombre de véhicules livrés.