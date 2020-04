Coronavirus : L’engagement et la mobilisation de CELLCOM GROUP contre le COVID-19

En raison de la crise sanitaire mondiale inédite causée par le virus Covid-19, le groupe Cellcom tient à réitérer sa priorité ultime qui est de protéger au mieux ses collaborateurs et d’assurer la continuité de son activité.

En effet, plus de 100 collaborateurs et personnel du géant tunisien de la téléphonie mobile et de l’électroménager travaillent depuis leurs domiciles en raison de l’épidémie du COVID-19. « La santé et le bien-être des équipes sont notre priorité absolue en ce temps de crise sanitaire mondiale. Au cours des derniers jours, nous avons suivi les directives officielles et mis en œuvre des politiques de travail à domicile, et nous continuerons de suivre la situation et de nous adapter », assure Amine Chouaieb Président Directeur Général de Cellcom Group. Il a aussi été décidé de reporter dans la mesure du possible les échéances des règlements clients afin de les soulager et de leur donner le temps de se relever de cette crise.

Il est à noter que le fabricant et distributeur tunisien Cellcom, compte bien assurer le versement des salaires et accorder des congés payés à ses collaborateurs comme en temps normal et ce dans les délais.

Le groupe s’engage aussi à appuyer le fond 1818 pour la lutte contre le COVID-19 à travers le versement de 2 dinars sur chaque téléphone mobile Evertek vendu sur le site de e-commerce JUMIA.TN et à fournir aux ambulances une centaine de tablettes avec supports munies d’un système de gestion à distance permettant la traçabilité et la génération de rapport en temps réel (offert par la société Chifco) « Il est de notre devoir à tous de lutter ensemble pour sortir au plus vite de cette crise. Il est primordial pour nous de prendre part au mouvement de solidarité nationale, aux côtés des pouvoirs publics nationaux » a déclaré Amine Chouaieb.