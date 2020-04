La Ford Mustang est la voiture de sport la plus vendue au monde

Mustang, qui célèbre son 56e anniversaire, peut célébrer deux nouvelles couronnes de ventes mondiales, la marque ayant remporté le titre de voiture de sport la plus vendue au monde et ce, pour la cinquième année consécutive, celui de coupé sport le plus vendu de la planète. Cerise sur le gâteau : la Mustang est aussi la voiture de sport la plus vendue aux États-Unis depuis les cinquante dernières années.

“Nous sommes fiers de l’évolution de notre écurie Mustang et de toutes ses variantes de performance”, a déclaré Jim Farley, directeur des opérations de Ford Motor Company. “De la Suède à Shanghai, de plus en plus de passionnés profitent du sentiment de liberté et des routes ouvertes à l’Américaine dans ces nouvelles Mustang. Nous sommes honorés de servir ces propriétaires et fans depuis 56 ans et cela va continuer.”

Deux couronnes de ventes mondiales

Nourrie par sa gamme de performances la plus élevée, Mustang a vendu 102 090 unités, selon les récentes données d’immatriculation des nouveaux véhicules en provenance d’IHS Markit, ce qui en fait la voiture de sport la plus vendue au monde en 2019. Au cours de cette période, les ventes de Mustang en Allemagne ont augmenté de 33%, en Pologne elles ont progressé de près de 50% et en France elles ont quasiment doublé.

En 2019, et pour la cinquième année consécutive, Mustang est également le coupé sport le plus vendu au monde. Les coupés sport, tels que définis par IHS Markit, incluent les modèles à deux portes et les cabriolets.

Gamme de performances Mustang la plus exceptionnelle

En plus d’ajouter continuellement des options de personnalisation et de technologie, Ford maintient l’élan de la Mustang avec la gamme des performances les plus impressionnantes de tous les temps.

Avec 12 modèles enthousiastes disponibles dans le monde, Ford offre à ses clients un nouvel âge d’or de la performance Mustang.

Les variantes de la marque incluent les modèles EcoBoost® et GT avec chacun deux options de Performance Pack, Mustang BULLITT, Mustang Shelby® GT350 et le Handling Pack disponible, Shelby GT350R, et Shelby GT500 avec l’option Handling Pack et Carbon Fiber Track Pack.