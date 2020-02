Un double salon de la sécurité et de l’électricité et des énergies renouvelables cette semaine à Tunis

La Chambre Syndicale Nationale de l’Electricité (CSNIE) ainsi que celle des Entreprises de Sécurité Electronique (CSENSE), en partenariat avec le Centre Tunisien des Foires, Expositions et Congrès CTFEXPO, ont organisé, lundi 24 février 2020, au siège de l’UTICA à Tunis une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé la tenue d’un double salon dans le même hall au Parc des Expositions du Kram qui se déroulera du 26 février au 1er mars courant.

Tout d’abord le Salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables ELEK ENER 2020 qui enregistrera une participation globale de 200 exposants (de Tunisie, Allemagne, France, Grande Bretagne, USA, Italie) et la présence de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers tunisiens, maghrébins, africains et internationaux et la visite de 45 délégations africaines ( Algérie, Libye, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Egypte, Sénégal…) a annoncé M. Taieb Belaid, président de la Chambre nationale des Industries électriques.

ELEK ENER 2020 a pour vocation d’attirer les professionnels du secteur et de rayonner sur le continent africain et le pourtour méditerranéen et a pour mission de répondre aux attentes grandissantes afin de renforcer les échanges et booster les exportations, sachant que les industries électriques en Tunisie représentent 36% du PNB et sont considérées comme le 1er secteur exportateur et que les énergies renouvelables pour la production de l’électricité sont en forte croissance.

En plus de l’exposition, cet évènement sera animé par des démonstrations réelles, des présentations thématiques et des ateliers techniques qui sont aussi programmés dans l’espace conférences au sein du hall N°1.

La CSNIE et le CTFEXPO entendent être à la pointe des évolutions technologiques dans le domaine électrique et des énergies renouvelables et tous les opérateurs fourniront à cette occasion toutes les réponses aux exigences personnalisées des entreprises, des professionnels tunisiens, maghrébins et africains ainsi que des particuliers.

De son côté, Mourad Slaoui, président de la CSENSE, a confirmé la tenue de la 4ème édition du salon international SECURITY EXPO North Africa 2020 aux mêmes dates (26 février au 1er mars 2020).

Si la précédente édition avait enregistré une réussite exceptionnelle avec la participation de 120 exposants locaux et internationaux et la présence de 15 000 visiteurs, cette 4e édition comptera 200 exposants (Tunisie, Allemagne, France, Grande Bretagne, USA, Italie) et la présence de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers tunisiens, maghrébins, africains et internationaux et 45 délégations africaines (Algérie, Libye, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Egypte, Sénégal…) et une opportunité effective pour répondre aux besoins du marché local et l’installation de 1600 nouvelles caméras de surveillance en 2020 dans le cadre de la sécurité urbaine et l’entrée aux nouveaux marchés africains, en plus d’autres nouveaux projets qui entrent dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens.

La CSENSE et CTF EXPO déclarent être au diapason des évolutions technologiques et tous les opérateurs fourniront à cette occasion toutes les réponses aux exigences personnalisées des entreprises des professionnels et des particuliers et attirer les jeunes africains pour la formation dans le domaine.