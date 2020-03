L’UIB met à la disposition du public son application « Don by UIB » pour soutenir la collecte de fonds en faveur du Fonds national de lutte contre le coronavirus

L’application Don by UIB, à la fois application mobile et plateforme web, permettra à tout porteur de carte bancaire, d’effectuer un don du montant de son choix pour appuyer l’effort national de lutte contre cette pandémie, et de participer ainsi à l’élan de solidarité qui est en train de s’exprimer en Tunisie, aussi bien par des personnes morales, publiques et privées, que par des personnes physiques.

Concrètement, le donateur, quel que soit sa banque, pourra effectuer son don en faveur du fonds en 3 clics, facilement, rapidement et en toute sécurité, sans avoir à se déplacer, sans limitation de montant et sans frais aucun ni pour lui ni pour le fonds national.

Une campagne de communication dédiée à cette initiative via email, sms, les réseaux sociaux, ainsi que l’application Niwees est actuellement en cours afin de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de participer dès aujourd’hui à la lutte contre la pandémie en Tunisie et à la limitation de ses répercussions sur la population, le système de santé et sur l’économie nationale.

L’application est téléchargeable sur Google Play via le lien https://bit.ly/2xWpokX et accessible en ligne via le site www.donbyuib.com.tn

« Don by UIB » a été lancée dans le cadre des projets de la « Fondation Solidarité & Innovation by UIB ». Depuis l’année 2017, elle matérialise l’engagement sociétal de l’UIB et vise à offrir aux tunisiens un canal digital et innovant de collecte de dons.