COVID-19 : Ooredoo actualise son identité visuelle

En ce jour anniversaire de l’indépendance et dans un contexte difficile où la Tunisie fait face à l’une des crises sanitaires les plus graves du siècle, Ooredoo adopte une nouvelle signature « Tounes t3ich » en lieu et place de « 3ich l’internet » et rebaptise son réseau « ched darek » en réponse aux multiples appels de confinements pour sortir de cette crise. Cette nouvelle identité exprime l’engagement de notre entreprise au service de notre pays et de son invulnérabilité.

La nouvelle identité, à travers son logo, porte en elle les couleurs de notre drapeau national flottant haut, symbolise notre volonté de servir la Tunisie en servant nos clients et nous situe en avant-garde de tous les challenges dont elle triomphera.

« Tounes t3ich » est une déclaration de confiance en ce pays et dans notre entreprise, un message positif par lequel Ooredoo rassure ses utilisateurs et se déclare confiante de sa capacité à maintenir la qualité de ses services de téléphonie et d’internet surtout en cette période de crise en rapport avec la propagation du Covid-19. « Nous continuerons à offrir un service et des prestations de la même qualité, qu’il s’agisse des services téléphoniques ou d’internet. De même, les boutiques et le réseau de vente continueront à être opérationnels, nos équipes techniques mettront tout en œuvre afin d’assurer la disponibilité du réseau afin d’atténuer la dureté en cette période difficile que notre pays traverse » a assuré Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Général d’Ooredoo Tunisie rappelant l’engagement d’Ooredoo auprès de ses clients à maintenir les différents canaux de relation client, notamment les centres d’appels les canaux digitaux tels que l’Application Ooredoo, le live et WhatsApp, opérationnels, dans un contexte d’urgence où nos clients sont encouragés à utiliser les services en ligne pour répondre aux recommandations de distanciation sociale et d’adoption de geste barrières.

Par ailleurs, Ooredoo continue à suivre la situation de près en étroite collaboration avec les autorités, et en forte réactivité avec décisions du gouvernement en rapport avec la lutte contre le covid-19 et dans le souci constant d’accompagner ses clients en cette période délicate et critique.

Et pour contribuer à la sensibilisation de ses clients à cette évidence, que la meilleure stratégie pour battre ce virus est de rester confiné chez soi, Ooredoo a décidé de nommer son réseau « Ched Darek ». Ce changement de nom opèrera à partir du samedi 21 mars.

Tounes t3ich