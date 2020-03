Tunisie – COVID19 : le Royal Thalassa Monastir ferme ses portes pour une réouverture programmée le 15 avril

Suite aux risques de la propagation du virus Covid-19 de plus en plus probables, la direction de l’hôtel a pris cette décision afin de ne pas mettre en danger la vie de ses clients et de ses employés malgré les mesures drastiques qui avaient été prises dans l’enceinte de l’hôtel depuis plusieurs jours.

« Nous regrettons vivement de devoir fermer nos portes, mais nous n’avions pas d’autre choix si nous voulons agir avec le sens des responsabilités qui nous a toujours guidés depuis 20 ans. La sécurité de nos clients et de notre personnel reste pour moi et mes équipes de direction le paramètre le plus essentiel et toutes les autres considérations ont été oubliées. Endiguer le plus rapidement possible et à long terme l’épidémie du Covid-19 est pour moi un devoir civique qui entre à part entière dans le cadre de l’effort national déployé par le gouvernement. Je serai tranquille et rassuré de savoir nos employés en sécurité chez eux » déclarait Slim Zghal, Président de Thalassa Hotels.

La Direction Commerciale de l’hôtel est en train de trouver toutes les solutions pour régler les dossiers de réservations de ses clients, effectuées en direct ou via les agences et les tour operators. Il est également possible de joindre l’équipe commerciale par mail à : dc@thalassa-hotels.com

A noter que le Royal Elyssa Thalasso & Spa situé dans l’enceinte du Royal Thalassa Monastir avait déjà fermé ses portes le 16 mars.

« Tous les tunnels ont à leur issue une sortie de lumière et nous souhaitons à toute la Tunisie et à tous nos amis et clients de l’étranger cette sortie rapide et des lendemains beaucoup plus heureux. Notre prochain rendez-vous avec vous sera notre réouverture et de cela, nous nous en réjouissons déjà… » concluait Slim Zghal.