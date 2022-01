Samsung Electronics lance le projecteur portable intelligent The Freestyle, pour vous divertir où que vous soyez

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé le lancement de son tout nouveau projecteur intelligent portable, The Freestyle. The Freestyle est technologiquement unique et offre la flexibilité nécessaire pour fournir la meilleure image et le meilleur divertissement en tout lieu.

Destiné aux GenZ et millenials, The Freestyle combine projecteur, haut-parleur intelligent et éclairage d’ambiance dans un appareil portable ultraléger. En effet, The Freestyle n’accuse qu’un petit 830 grammes sur la balance, ce qui permet de transformer n’importe quel espace en salle de projection en un clin d’œil.

Contrairement aux projecteurs classiques, le support polyvalent de The Freestyle peut pivoter jusqu’à 180 degrés, ce qui permet aux utilisateurs de projeter des vidéos de haute qualité où ils le souhaitent, tables, sols, murs ou même plafonds, aucun écran séparé n’étant nécessaire.

« The Freestyle est un projecteur unique en son genre, conçu pour offrir polyvalence et flexibilité ultimes. Il est parfaitement adapté à l’évolution du mode de vie des consommateurs, », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et chef de l’équipe des ventes et du marketing de la division Visual Display de Samsung Electronics. « Affranchi des contraintes de forme et d’espace, The Freestyle est un superbe appareil polyvalent que le consommateur peut utiliser à sa guise. »

À la faveur de sa technologie de pointe, The Freestyle se dote de fonctions complètes de correction automatique de la distorsion trapézoïdale et de mise à niveau automatique. En combinaison avec la fonction de rotation à 180 degrés, l’écran s’ajuste automatiquement, ce qui permet d’obtenir une image parfaitement proportionnée. En outre, la fonction autofocus garantit une image claire sur n’importe quelle surface, jusqu’à une taille de 100 pouces. The Freestyle est également équipé d’un double subwoofer passif pour des basses claires et profondes sans distorsion, et son rayonnement sonore à 360 degrés garantit une expérience sonore immersive digne des salles obscures.

Côté alimentation, The Freestyle est compatible avec des batteries externes qui prennent en charge l’USB-PD et une sortie 60W/20V ou supérieure. Résultat : les utilisateurs peuvent l’emporter partout avec eux.

Quand il n’est pas utilisé comme projecteur pour diffuser du contenu, The Freestyle assure également un éclairage d’ambiance grâce à son mode ambiant et son capuchon d’objectif translucide. En outre, The Freestyle est une enceinte intelligente qui combine musique et effets visuels.

The Freestyle dispose des mêmes fonctionnalités que les Smart TV de Samsung, avec des apps de services de streaming intégrés et de fonctions de mise en miroir et de diffusion compatibles avec les appareils mobiles Android et iOS. Il s’agit du premier projecteur portable du secteur certifié par les principaux partenaires OTT mondiaux. Enfin, c’est également le premier projecteur à inclure une commande vocale à distance permettant à l’utilisateur de choisir son assistant vocal préféré lorsqu’il utilise l’appareil en mains libres.

The Freestyle sera présenté lors du CES 2022 qui se tient du 5 au 7 janvier 2022. Pour plus d’informations, y compris des images ou des vidéos sur les produits annoncés par Samsung au CES 2022, veuillez consulter le site news.samsung.com/global/ces-2022.