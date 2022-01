Découvrez le Samsung Galaxy S21 FE 5G : un téléphone intelligent phare conçu pour tous les types de fans

Le dernier membre de la famille Galaxy S21 réunit les caractéristiques préférées des fans du S21, notamment des performances puissantes, un appareil photo professionnel et une connectivité écosystémique sans faille, le tout dans un design raffiné et iconique

Samsung Electronics Co., Ltd. accueille aujourd’hui un nouveau membre dans la famille Galaxy S21, le S21 Fan Edition (FE) 5G.

Avec son design élégant, son appareil photo de qualité supérieure, sa batterie puissante et ses performances fulgurantes, ce smartphone haut de gamme souligne les points forts de la série Galaxy S21.

Plus de moyens de s’exprimer

Le S21 FE arbore le design épuré et élégant si caractéristique de la série. Le cadre iconique Contour-Cut s’intègre parfaitement au boîtier de l’appareil photo pour un look premium. Le smartphone est disponible en vert olive, lavande, blanc et graphite. Toutes les couleurs ont une finition mate. Le boîtier fin de 7,9 mm rend le S21 FE particulièrement maniable.

De la puissance quand les fans en ont le plus besoin

Les utilisateurs de Samsung considèrent que les performances et l’écran sont les éléments les plus importants de leur smartphone. C’est pourquoi le S21 FE est équipé du processeur d’application ultra-rapide qui fait la fierté de toute la gamme S21. Qu’il s’agisse de jeux ou de streaming, les graphismes ultraprécis et la réponse tactile à 240 Hz garantissent une expérience ultime. Faites défiler vos flux de médias sociaux en toute fluidité avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et regardez vos émissions ou jeux préférés sur un écran Dynamic AMOLED 2X haute résolution.

Une longue durée de vie de la batterie est également une priorité absolue pour chacun. La batterie est également renforcée par des capacités de charge super rapide de 25W pour vous permettre de charger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes et de profiter des performances haute vitesse du Galaxy S21 FE 5G sans interruption. Pour un coup de pouce rapide lors de leurs déplacements, les utilisateurs peuvent également recharger leurs Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 grâce à la fonction PowerShare sans fil du Galaxy S21 FE 5G.

Les favoris en matière de photos et de vidéos pour les fans de Galaxy

Le Galaxy S21 est réputé pour ses appareils photo de pointe, et le S21 FE ne fait pas exception. La configuration professionnelle vous permet de prendre les photos les plus éclatantes, puis d’éditer, de publier et de partager votre contenu sans effort. Le mode nuit amélioré vous permet de capturer les images les plus lumineuses dans l’obscurité. Et la caméra frontale de 32 Mp vous permet de prendre de superbes selfies et de les améliorer grâce au AI Face Restauration amélioré. Le Dual Recording vous permet de capturer ce qui se trouve devant vous et ce qui se trouve derrière vous. Lancez l’enregistrement et la caméra filme avec les deux caméras simultanément.

Une expérience mobile sur mesure et sécurisée

Grâce à l’interface intuitive One UI 4 de Samsung, vous pouvez façonner votre expérience mobile idéale. Il n’y a qu’un seul maître, et c’est vous. Les écrans d’accueil, les icônes, les notifications, les fonds d’écran et bien plus encore peuvent être personnalisés à votre guise. Les widgets, par exemple, ont été repensés et mis à niveau pour vous offrir des options de personnalisation ultimes. Le tableau de bord de la protection de la vie privée regroupe en un seul endroit très commode le contrôle de votre sécurité et de votre vie privée.

Disponibilité

À partir du 11 janvier, le Galaxy S21 FE 5G sera disponible sur https://www.samsungtunisie.tn/ .

Le chargeur super rapide 25W est disponible séparément.