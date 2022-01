Pour la 1ère fois, Alpha Hyundai Motor élu service client de l’année 2022

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, a été élu « Service Client de l’année 2022 » dans la catégorie automobile.

Le prix, décerné lors d’une cérémonie spéciale le mardi 21 décembre par l’organisation ESCADA reconnue à l’échelle internationale, reflète la confiance des clients du concessionnaire et la notoriété d’une marque qui ne cesse de se développer sur le marché tunisien depuis son implantation en 2013.

« Nous sommes fiers de cette récompense qui illustre une relation exceptionnelle entre nos équipes et les clients. Ce prix était le meilleur cadeau de fin d’année que nous voulons garder pour longtemps à travers l’amélioration de nos produits et services pour le bien de la communauté Hyundai en Tunisie », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Malgré le volume exceptionnel des ventes enregistré en 2021 et le maintien de la tête du podium durant la quasi-totalité de l’année, le service client du concessionnaire a été au rendez-vous avec les compétences, moyens et procédures adéquates pour assurer la gestion optimale des demandes au niveau du service commercial (acquisition des véhicules) comme au niveau du service après-vente (SAV).