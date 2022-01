AMEN BANK doublement primée par le prestigieux label « Elu Service Client De l’Année 2022 »

Ayant fait de l’amélioration de la qualité du service client, un axe prioritaire, AMEN BANK s’est vu décernée le label « Elu Service Client de l’Année 2022 »*, par les partenaires d’ESCDA, à savoir « Qualimétrie »** et IPSOS***, dans la catégorie Banque. De plus, et avec un score record, AMEN BANK a été également désignée lauréate de l’ensemble des 18 secteurs, ayant participé à ce concours.

Cette double récompense est d’autant plus valorisante qu’elle concerne tous les canaux de communication et de distribution, à savoir : le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, le site web, le Chatbot et le réseau d’agence.

De plus, ces deux distinctions « Lauréate du Secteur Bancaire » et « Lauréate de tous les secteurs », valident le plan stratégique d’AMEN BANK et en particulier son programme de transformation NEXT, lancé depuis près de trois ans, dont l’objectif essentiel était de mettre sa clientèle au cœur de sa stratégie pour mieux la servir et répondre à ses attentes. En effet, ce programme ambitieux reposait sur une refonte totale organisationnelle et un changement de son model opérationnel orienté client.

Par ailleurs, les principales démarches du programme NEXT, qui s’appuient sur une transformation digitale en continu et entamée depuis plusieurs années, touchent la segmentation du portefeuille de la clientèle, la spécialisation des agences, tout en améliorant l’expérience client et le développement des ressources humaines grâce au lancement de l’Académie de Formation d’AMEN BANK.

Pour une première participation, cette double distinction, fait non seulement la fierté des équipes d’AMEN BANK, qui grâce à leur compétence et leur professionnalisme, mis au service de leur clientèle, se mobilisent au quotidien pour les satisfaire et être à la hauteur de leurs attentes, mais elle constitue également l’aboutissement d’une stratégie reposant sur le développement de la relation client et l’amélioration continue de la qualité des services de la Banque.