Le nouveau système d’infodivertissement embarqué de LG fait ses débuts dans la Renault Mégane E-Tech Electric

Le Système d’info-divertissement embarqué (IVI) (In-Vehicle Infotainment) de nouvelle génération de LG Electronics (LG) fera ses débuts dans la nouvelle Renault Mégane E-TECH Electric en 2022.

Le superbe nouveau véhicule équipé du système IVI avancé de LG a été dévoilé avec beaucoup d’éloges lors de l’IAA MOBILITY 2021, la plus grande conférence mondiale sur la mobilité qui s’est tenue récemment à Munich, en Allemagne.

Le logiciel qui alimente le système IVI a été développé par LG, en partenariat avec Renault, et est basé sur Google Android Automotive. Il s’agit du premier logiciel développé par LG à l’aide de Scaled Agile Framework (SAFe), un ensemble de principes et de processus visant à aider les grandes organisations à adopter des méthodologies agiles pour développer et fournir plus rapidement des produits et des services de haute qualité.

Ce logiciel fonctionne indépendamment du matériel du véhicule pour offrir une variété de fonctions pratiques, telles que la possibilité de mettre à jour le système d’exploitation en direct et de vérifier à distance l’état de charge du véhicule.

De plus, le système IVI de LG est le premier système basé sur Android 10 à recevoir la certification de Google Automotive Services (GAS). La plateforme offre des services d’infodivertissement intelligents et un accès facile à plusieurs applications Google, notamment Google Assistant, Google Maps et Google Play, via l’écran d’information central (Center Information Display ; CID).

Avec son Interface Homme-Machine (IHM) élégante, intuitive et son expérience d’utilisation pratique, le système met à profit les capacités croissantes de LG en tant que fournisseur de solutions automobiles pour répondre aux divers besoins des automobilistes d’aujourd’hui et rendre les voyages en voiture plus agréables.

En tant que partenaire innovant pour la mobilité future, la société Vehicle component Solutions (VS) de LG a acquis une réputation de fournisseur mondial de premier ordre de systèmes IVI et de systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver-Assistance Systems ; ADAS) qui reflètent les toutes dernières évolutions et tendances en matière de mobilité.

L’unité commerciale étend continuellement ses capacités et sa portée sur le marché par le biais de divers efforts, notamment l’acquisition du fournisseur de systèmes d’éclairage automobile et de phares, ZKW Group, et la récente coentreprise avec Magna International pour créer le LG Magna e-Powertrain, qui a été lancé en juillet.

« Les cockpits numériques ont rapidement transformé la façon dont les conducteurs et les passagers interagissent avec leurs véhicules, permettant une plus grande personnalisation et un confort accru », a déclaré Thierry Cammal, vice-président mondial de l’Alliance, Renault Software Factory. « Nous pensons que notre collaboration continue avec LG a été essentielle pour fournir un cockpit Android exceptionnel pour notre Mégane E-TECH électrique révélée à l’IAA MOBILITY. »

« Notre nouveau système IVI ne se contente pas de répondre à la demande croissante de plateformes logicielles automobiles stables, avancées et conviviales, mais la dépasse », a déclaré Dr Kim Jin-yong, président de LG Vehicle component Solutions Company. Et d’ajouter : « Grâce à l’innovation continue et à la collaboration avec des partenaires experts tels que Renault, LG s’engage à offrir des expériences différentes à bord des véhicules et à renforcer davantage sa position de fournisseur de solutions pour l’industrie automobile mondiale. »