Élégante et exclusive : la Panamera Platinum Edition

Porsche propose une variante élégante et exclusive de la Panamera : la Panamera Platinum Edition. Avec ses touches stylistiques en Platine finition satinée et sa dotation de série enrichie, cette édition spéciale proposée à un prix attractif se décline en trois versions : Panamera, Panamera 4 et Panamera 4 E-Hybrid.

Signature stylistique soulignée par des éléments en Platine

La dotation de série des modèles Platinum Edition inclut de nombreuses options plébiscitées par les clients, notamment la suspension pneumatique adaptative associée au système Porsche Active Suspension Management (PASM), les rétroviseurs extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique, les phares à LED matriciels dotés du système Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), un toit panoramique, l’assistance au stationnement avec caméra de recul et, sur les modèles hybrides, un chargeur embarqué en courant alternatif doté d’une capacité de 7,2 kW. Les jantes 21 pouces Exclusive Design Sport peintes en Platine, les sorties d’échappement sport en Noir, l’encadrement des vitres latérales en Noir finition brillante et les feux arrière Exclusive Design soulignent l’élégance sportive du modèle.

La Panamera Platinum Edition est clairement identifiable de l’extérieur par ses touches stylistiques en Platine : l’encadrement des sorties d’air derrière les passages de roues avant, le logo Porsche et la désignation du modèle à l’arrière et, sur les modèles hybrides, le monogramme « e-hybrid » sur le côté. En outre, des jantes 20 pouces Panamera Style couleur Platine sont proposées en option.

Un intérieur tout en élégance avec horloge analogique sur la planche de bord

L’habitacle se distingue par la richesse de ses équipements : volant sport GT, direction assistée Servotronic Plus, fermeture amortie des portières (soft close) avec accès confort dans l’habitacle, sièges confort à l’avant à 14 positions de réglage avec pack mémoire, sièges arrière chauffants, système audio BOSE® Surround, pack intérieur en aluminium brossé Noir et écusson Porsche sur les appuie-têtes. En outre, l’intérieur est agrémenté d’éléments exclusifs : baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir, ornées du monogramme Platinum Edition à l’avant. Tous les modèles Platinum Edition sont également dotés de série d’une horloge analogique sur la planche de bord.