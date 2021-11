Samsung Electronics conserve sa cinquième place dans la liste des “Best Global Brands 2021” d’Interbrand

Samsung Electronics a annoncé qu’elle conserve sa position parmi les cinq premières entreprises dans la liste des Best Global Brands 2021 d’Interbrand.

Selon la liste des Best Global Brands, publiée le 20 octobre par le cabinet-conseil en évaluation de marques Interbrand, Samsung occupe la cinquième place avec une valeur de marque de 74,6 milliards de dollars, en hausse de 20 % par rapport à l’année dernière. Grâce à ses solides performances financières, qui ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, la valeur de la marque de la société a augmenté de 20 % cette année. Cette augmentation est deux fois plus importante que la croissance moyenne de la valeur de la marque des 100 premières marques en 2021.

Depuis son entrée dans le top 5 l’année dernière, Samsung a maintenu sa position pendant deux années consécutives, avec la plus forte augmentation de la valeur de la marque depuis 2013.

Facteurs déterminants de la valeur de la marque

Selon Interbrand, les facteurs suivants ont été déterminants pour la croissance de Samsung :

-La transition vers un système de gestion axé sur le client, caractérisée par la création d’une nouvelle équipe chargée de l’expérience client (CX-team).

– Les efforts continus en matière de développement durable, notamment les diverses campagnes menées dans le cadre de la vision RSE “Together for Tomorrow! Enabling People”, ainsi que des initiatives à l’échelle de l’entreprise visant à promouvoir la durabilité, comme l’utilisation d’emballages écologiques pour les téléviseurs et le programme Galaxy Upcycling.

– Le lancement de produits innovants, notamment le Galaxy Z Flip3, les Neo QLED et la gamme d’appareils électroménagers Bespoke.

– Le rôle de leader dans le développement de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G, les voitures et la robotique en y investissant de manière constante.

« Il est très encourageant de voir que Samsung Electronics a atteint le top 5 mondial l’année dernière et réalise une croissance massive à deux chiffres cette année – notre plus grand saut dans la valeur de la marque depuis 2013, » a déclaré YH Lee, CMO of Samsung Electronics. « Nous continuons d’être à l’écoute de nos clients. En effet, sans eux, ce résultat n’aurait pas été possible. »

Interbrand évalue la valeur de marque des entreprises sur la base d’une analyse complète de plusieurs facteurs, notamment les performances financières, l’influence de la marque sur les achats et sa compétitivité.

Les meilleurs employeurs du monde selon Forbes 2021

Parallèlement, le 12 octobre dernier, Samsung a été classé numéro un par Forbes dans la liste des meilleurs employeurs du monde en 2021. En tant qu’organisation internationale comptant des employés et des entreprises dans le monde entier, Samsung a de nouveau été choisie comme employeur numéro un.

Chaque année, Forbes interroge environ 150 000 travailleurs de 58 pays qui travaillent pour des entreprises ayant des succursales dans plusieurs pays ou régions. Cette année, Forbes a demandé aux répondants s’ils étaient satisfaits de la réponse de leur employeur au COVID-19. Les répondants ont également été invités à évaluer leur employeur en termes d’image, d’empreinte économique, de développement des talents, d’égalité des sexes et de responsabilité sociale.