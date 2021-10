Le programme d’incubation et d’accompagnement « Afkar » célèbre les entrepreneurs lauréats du programme « Diaspora For Development »

Fort de son engagement au soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation en Tunisie, Afkar célèbre aujourd’hui les entrepreneurs lauréats du programme Diaspora For Development pour leurs projets technologiques, innovants et prometteurs à fort impact social.

Afkar Diaspora For Development est un programme qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième composante de ProGreS Migration, un programme financé par la fenêtre Afrique du Nord du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne (EUTF/FFU) avec l’appui du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ). Cette composante est mise en oeuvre par la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et des PME, et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII. L’objectif est de mobiliser les talents de la diaspora afin de renforcer sa capacité de réseautage et d’investissement pour la création d’entreprises innovantes et génératrices d’emplois.

Promotion de l’innovation et renforcement de l’écosystème tunisien

Le programme Afkar Diaspora For Development contribue à appuyer le climat entrepreneurial et économique de la Tunisie par le biais de la promotion de l’innovation et d’un accompagnement répondant à des problématiques de création d’emplois et de valeur.

Un dispositif d’incubation performant et pérenne a été mis en place pour appuyer le renforcement et l’accélération du processus de création d’entreprises innovantes et à haute valeur ajoutée par les tunisiens résidents en Allemagne, France, Belgique, Suisse et Italie. Les profils ciblés sont les étudiants en fin de cursus universitaire et les chercheurs et/ou professionnels qualifiés, qui pourront transférer leur savoir-faire et les compétences acquises en Europe vers la Tunisie.

Ce programme a aussi permis la mobilisation et la sensibilisation des talents de la diaspora tunisienne sur les opportunités d’investissement en Tunisie. Il est à noter que la campagne de sensibilisation a touché plus de 800 000 personnes.

Un accompagnement transnational et personnalisé aux Startups retenues

Durant 5 mois, ce programme d’incubation a réuni des projets pluridisciplinaires et a été l’occasion pour les jeunes entrepreneurs présents dans les cinq pays ciblés d’acquérir des compétences-clés et de rencontrer les meilleurs experts tunisiens et étrangers en entrepreneuriat.

Depuis son lancement en octobre 2019, jusqu’à septembre 2021, le programme a permis l’accompagnement de 3 cohortes d’entrepreneurs (106 workshops, 637 heures d’accompagnement et 460 sessions de coaching individuel).

Diaspora For Development a favorisé la création d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois via l’accompagnement et la formation de TRE pour la création de leurs entreprises innovantes en Tunisie. Un accompagnement personnalisé et approprié aux Startups sélectionnées a été mis en place, depuis la phase idée jusqu’à la réalisation effective et lancement des projets.

Des partenaires clés

Des partenariats stratégiques avec des institutions du secteur publique et privé et des institutions financières ont vu le jour à travers le programme d’incubation Diaspora For Development afin de favoriser les conditions d’investissement pour les TRE en Tunisie et leur implémentation sur tout le territoire tunisien à travers le réseau des pépinières d’entreprises.

Durant toute la période d’incubation, et dans le but de renforcer l’employabilité, le développement de l’entrepreneuriat et la création de Startups, les porteurs de projets sélectionnés ont bénéficié d’opportunités d’investissement et d’accélération locales et internationales, à titre d’exemple Faster Capital, Wikistartup, Redstart,…

Chiffres clés du programme d’incubation Diaspora For Development:

A ce jour, le programme d’incubation Afkar Diaspora For Development c’est :

137 fellows pré-incubés

85 fellows incubés

+ de 600 heures de coaching

25 % ont déjà incorporé leurs projets

142 emplois créés

30 projets financés